Alta Gracia: llevó una Honda XR 250 para verificar y descubrieron que estaba adulterada

(Alta Gracia; SN) Una motocicleta Honda XR 250 fue secuestrada en barrio El Cañito luego de que una pericia policial detectara presuntas adulteraciones en las numeraciones del cuadro y del motor, una irregularidad que suele encender las alertas sobre el origen de los vehículos.

El procedimiento se realizó este martes por la tarde en Tacuarí al 100, durante una verificación física y registral llevada adelante por personal especializado de la Departamental Santa María.

Según informó la Policía, el perito verificador constató inconsistencias en las identificaciones del rodado, por lo que se dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta y su puesta a disposición de la autoridad judicial.

A partir de ahora, la investigación buscará establecer la procedencia del vehículo y determinar si las adulteraciones detectadas guardan relación con algún hecho delictivo, como el robo o la comercialización ilegal de motocicletas.