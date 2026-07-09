9 de Julio: Milei reunió a gobernadores en Tucumán y habló de una "segunda independencia"

(Tucumán; SN) En el acto central por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el presidente Javier Milei encabezó este miércoles una ceremonia en la Casa Histórica de Tucumán junto a un grupo de gobernadores, a quienes convocó a profundizar el respaldo político a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

A dos años de la firma del Pacto de Mayo, Milei apeló al simbolismo de la fecha patria para pedir una "renovación de los votos" con los mandatarios provinciales y sostuvo que su administración representa "una segunda independencia" para la Argentina.

Durante su discurso, el Presidente comparó a sus ministros con "los patriotas de 1816" y afirmó que el actual proceso de reformas busca liberar al país "de la tiranía del Estado presente".

La foto con los gobernadores

La principal imagen de la jornada fue la fotografía que reunió a Milei con más de una decena de gobernadores y representantes provinciales dentro de la Casa Histórica.

Según trascendió, el encuentro fue breve y se limitó prácticamente a la toma de la fotografía oficial, sin una instancia de diálogo político entre el Presidente y los mandatarios.

Entre los presentes estuvieron los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Por Córdoba asistió la vicegobernadora Myrian Prunotto, en representación del gobernador Martín Llaryora.

Las reformas que busca impulsar

En su mensaje, Milei volvió a defender el ajuste fiscal implementado desde el inicio de su gestión y afirmó que permitió evitar una hiperinflación.

Además, sostuvo que la reducción de las retenciones al campo continúa siendo una prioridad, aunque condicionada al mantenimiento del superávit fiscal.

El mandatario también anticipó que buscará avanzar en el Congreso con proyectos como la reforma política, la denominada Ley de Inocencia Fiscal, el SuperRIGI, modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y cambios en el régimen de subsidios de Zonas Frías, iniciativas para las que necesitará el respaldo de los gobernadores.

Villarruel volvió a marcar diferencias

La vicepresidenta Victoria Villarruel también participó del acto, aunque no compartió actividades con Milei ni integró la reunión con los gobernadores.

Al finalizar la ceremonia, sostuvo que el país "tiene muchas cosas por trabajar" y reclamó políticas que impulsen el empleo y protejan a la industria nacional.

La distancia entre ambos volvió a quedar expuesta durante el acto, donde no se registraron saludos ni gestos públicos entre el Presidente y su compañera de fórmula.