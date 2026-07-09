Mundial 2026: Scaloni define el equipo para enfrentar a Suiza con dudas en los laterales

(EE.UU.; SN) La Selección Argentina ya dejó atrás la sufrida clasificación frente a Egipto y comenzó a enfocarse en el próximo desafío del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará este sábado, desde las 22 (hora argentina), a Suiza por los cuartos de final, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Tras el exigente encuentro ante el conjunto africano, el cuerpo técnico diagramó una jornada de recuperación para los futbolistas que fueron titulares, mientras que los suplentes y quienes ingresaron durante el partido realizaron trabajos en el campo de juego.

Ahora, el entrenador comienza a perfilar el equipo que buscará el pase a semifinales.

Paredes, con un lugar casi asegurado

Una de las principales novedades sería el regreso de Leandro Paredes al equipo titular. El mediocampista aparece como una pieza clave para darle mayor equilibrio al mediocampo y todo indica que volverá desde el arranque frente a los suizos.

Además de Paredes, quienes parecen tener su lugar asegurado son Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Lionel Messi.

Las dudas de Scaloni

Las principales incógnitas pasan por los laterales.

En la banda derecha, Nahuel Molina pelea el puesto con Gonzalo Montiel, quien dejó una buena imagen tras ingresar frente a Egipto.

Por el sector izquierdo, Nicolás Tagliafico continúa siendo una alternativa, aunque Facundo Medina también aparece con posibilidades luego de las dificultades defensivas mostradas en el último partido.

En la mitad de la cancha tampoco se descartan variantes. Si bien Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández seguirían siendo de la partida, Scaloni analiza distintas alternativas para potenciar el funcionamiento del equipo.

Entre las opciones aparecen Thiago Almada, Nicolás González, Valentín Barco, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz.

Un rival que llega entonado

Suiza accedió a los cuartos de final luego de eliminar a Colombia por penales y será un nuevo examen para una Selección que todavía no encontró un equipo completamente consolidado durante este Mundial.

Argentina viene de protagonizar una remontada ante Egipto, luego de estar dos goles abajo en el marcador y dar vuelta el resultado con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Con apenas dos entrenamientos por delante antes del partido, Scaloni deberá resolver las últimas dudas para un encuentro que puede depositar nuevamente a la Albiceleste entre los cuatro mejores del mundo.