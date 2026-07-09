Córdoba: Llaryora reclamó a Milei reactivar la economía: "Es muy difícil llegar a fin de mes"

𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗩𝗘𝗟𝗔𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗚𝗔𝗟𝗔 𝗟𝗟𝗔𝗥𝗬𝗢𝗥𝗔 𝗟𝗘 𝗣𝗜𝗗𝗜𝗢́ 𝗔 𝗠𝗜𝗟𝗘𝗜 𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗧𝗜𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗘𝗖𝗢𝗡𝗢𝗠Ɩ́𝗔 𝗗𝗜𝗔𝗥𝗜𝗔: “𝗦𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗔́ 𝗖𝗔𝗬𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗘𝗟 𝗘𝗠𝗣𝗟𝗘𝗢”

“Hay que trabajar para bajar la inflación, para estabilizar la macroeconomía, pero que… pic.twitter.com/04tifiuxrc — Política Córdoba Verdad (@CordobaVerdad) July 9, 2026

(Córdoba; SN) En el marco de los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el gobernador Martín Llaryora lanzó un fuerte mensaje dirigido al Gobierno nacional al advertir sobre el deterioro de la economía cotidiana y reclamar medidas para reactivar la actividad y el empleo.

Durante la Velada Patria realizada en Huinca Renancó, el mandatario sostuvo que, si bien es importante estabilizar la macroeconomía y controlar la inflación, ahora resulta necesario atender la realidad que atraviesan los hogares y las empresas.

"Se está cayendo el empleo, es muy difícil llegar a fin de mes. Hay un parate de la actividad económica que se siente y causa mucha pena", afirmó.

Llaryora señaló que el país cuenta con un enorme potencial productivo, pero lamentó que ese escenario no se traduzca en una mejora para la población.

"Tendríamos que estar viviendo un momento de crecimiento y progreso, y es increíble que esto no suceda", expresó.

El pedido a la Nación

El gobernador reclamó al Gobierno de Javier Milei que impulse políticas destinadas a reactivar la denominada "economía del metro cuadrado", en referencia a la actividad comercial y productiva que impacta directamente en el empleo y el consumo.

En ese sentido, advirtió sobre el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, y pidió que se pongan en marcha medidas que permitan dinamizar la economía doméstica.

La ausencia en Tucumán

Consultado por su ausencia en el acto encabezado por el presidente Milei en la Casa Histórica de Tucumán, Llaryora explicó que decidió permanecer en Córdoba para participar de los festejos oficiales en el sur provincial.

En su representación viajó la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien participó del acto institucional junto al resto de los mandatarios provinciales.

También destacó la educación

Durante su discurso, el gobernador también celebró los resultados obtenidos por Córdoba en las pruebas Aprender, donde la provincia encabezó los indicadores nacionales en Lengua y Matemática.

"Son esos goles que a veces no se gritan", comparó al referirse al desempeño del sistema educativo cordobés.