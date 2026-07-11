Alta Gracia: dos accidentes en menos de una hora dejaron un motociclista hospitalizado

Un motoclista terminó herido y fue hospitalizado, tras el accidente en la rotonda de Camiares. (Foto: URD)



(Alta Gracia; SN). Dos accidentes de tránsito registrados con menos de una hora de diferencia movilizaron a personal policial y al servicio de emergencias Vittal durante la tarde del viernes en distintos puntos de Alta Gracia. Como saldo, un motociclista debió ser trasladado al Hospital Regional Arturo Illia, mientras que en el otro siniestro los lesionados sufrieron heridas leves.

El primero de los hechos ocurrió a las 18:26 sobre Hipólito Yrigoyen, tras un llamado al servicio de emergencias. Según informó la Departamental Santa María, por causas que se investigan colisionaron un Peugeot 207, conducido por un hombre de 82 años, y una motocicleta Honda 110 cc, guiada por un hombre de 30 años, quien viajaba acompañado por una niña de 9 años.

Al lugar acudió una unidad de Vittal, que asistió a los ocupantes del rodado menor. Ambos presentaban excoriaciones múltiples, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud y permanecieron en el lugar sin otras novedades.

Menos de una hora después, a las 19:24, efectivos policiales intervinieron en otro siniestro ocurrido en la Rotonda de Camiares.

De acuerdo con la información oficial, por motivos que aún son materia de investigación chocaron un Ford Focus, conducido por una mujer de 60 años, y una motocicleta Skua 150 cc, en la que circulaban un hombre de 65 años y una mujer de 47 años.

En este caso, el conductor de la motocicleta fue asistido por personal de Vittal, que le diagnosticó un traumatismo en el miembro superior derecho. Debido a la lesión, fue trasladado al Hospital Regional Arturo Illia para una mejor evaluación y atención médica.

Las circunstancias en las que se produjeron ambos accidentes son investigadas por las autoridades.