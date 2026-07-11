Malagueño: el fuego entró de madrugada, pero un niño de siete años fue héroe

Daños totales: un incendio devoró la vivienda, pero un niño salvó a la familia. (Foto: Prensa URD Sta María)

(Malagueño; SN).- La madrugada suele guardar los peores secretos. A las tres de la mañana, cuando el silencio parecía haberse adueñado de una vivienda de calle Salta sin número, el fuego comenzó a abrirse paso entre las sombras. Un colchón ardía en el sector del garaje y, en cuestión de minutos, la calma se convirtió en una carrera contra el tiempo.

Dentro de la casa descansaban un hombre de 63 años y una mujer de 64. Ninguno advirtió el peligro hasta que un niño de apenas siete años descubrió las llamas y dio el alerta que terminó evitando una tragedia de consecuencias imprevisibles.

Tras un llamado al servicio de emergencias, efectivos policiales llegaron al lugar y constataron el incendio que ya afectaba la vivienda.

Poco después trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, que lograron controlar y extinguir el fuego antes de que consumiera completamente la estructura.

Sin embargo, el balance fue devastador. Tras la inspección, los bomberos determinaron que la vivienda ya no reunía condiciones de habitabilidad debido a los daños ocasionados por el incendio.

Ante esa situación, las autoridades dispusieron una consigna policial para resguardar el inmueble mientras se evalúan las causas que originaron el foco ígneo y los pasos a seguir.

La escena dejó una postal amarga: una casa inutilizable, una familia obligada a abandonar su hogar y la certeza de que, esta vez, la diferencia entre un susto y una tragedia la marcó la rápida reacción de un niño que despertó antes que el humo.