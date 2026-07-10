Alta Gracia: "El amor que permanece", una joya islandesa premiada en Cannes 2025

"El amor que permanece" (2025), una película en la que el Festival de cannes premió al perro.

(Alta Gracia; SN) – El Cineclub Casero ofrecerá este domingo 12 de julio, a las 18:00, una nueva función de cine internacional con la proyección de "El amor que permanece", una producción islandesa estrenada en 2025 que aborda, con sensibilidad y sutileza, las transformaciones que atraviesa una familia durante el proceso de separación de sus padres.

Dirigida y escrita por el cineasta islandés Hlynur Pálmason, "El amor que permanece" (Ástin sem eftir er) es una comedia dramática estrenada en 2025 y protagonizada por Saga Garðarsdóttir y Sverrir Guðnason. La historia sigue durante un año la vida de una familia islandesa mientras los padres atraviesan su separación, retratando con sensibilidad los cambios emocionales, los vínculos y los recuerdos compartidos que persisten pese a la ruptura.

La película tuvo su estreno mundial en la sección Cannes Première del Festival de Cine de Cannes 2025, el 18 de mayo. Allí recibió una curiosa distinción: Panda, el perro que forma parte del elenco, obtuvo el Palm Dog, un premio no oficial que desde hace más de dos décadas reconoce las mejores actuaciones caninas en las películas presentadas en el prestigioso festival francés.

Con una narrativa intimista y un enfoque centrado en las emociones cotidianas, el film propone una reflexión sobre el duelo, la convivencia y las distintas formas que puede adoptar el afecto cuando una relación se transforma.

La función se realizará en Cineclub Casero, ubicado en Emilio Zola 442, en la ciudad de Alta Gracia.

Las personas interesadas en asistir pueden realizar sus reservas comunicándose al 3547 634068.