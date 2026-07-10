Alta Gracia: una mujer quedó con pronóstico reservado tras un violento choque

(Alta Gracia; SN). Una mujer de 58 años resultó con lesiones de consideración luego de protagonizar un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este viernes en la intersección de las calles Llorens y Bolivia, en la ciudad de Alta Gracia.

De acuerdo con la información suministrada por la Departamental Santa María de la Policía de Córdoba, el siniestro se registró alrededor de las 9:55, cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una camioneta Toyota Hilux SW4 y una motocicleta Motomel 150 cc.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió múltiples traumatismos. Personal del servicio de emergencias Vittal acudió al lugar, brindó las primeras asistencias y resolvió su traslado de urgencia al Hospital Regional Arturo Illia.

Desde el servicio médico se informó que la mujer presentaba traumatismos varios y que su evolución es reservada, por lo que permanece bajo atención médica.

Las circunstancias que provocaron la colisión son investigadas por las autoridades, que trabajaron en el lugar para relevar pruebas y determinar la mecánica del hecho.