Alta Gracia: intentaba seguir viaje, pero una sorpresa lo esperaba en la Terminal

(Alta Gracia; SN).- La madrugada todavía conservaba el silencio de los viajes demorados y las despedidas cuando un control preventivo alteró la rutina en la Terminal de Ómnibus de barrio El Cañito. Entre pasajeros y bolsos, un hombre de 49 años quedó detenido porque la Justicia ya lo estaba buscando.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 4:10 de este sábado, cuando efectivos policiales identificaron al hombre y verificaron sus datos mediante un dispositivo móvil conectado al sistema judicial. La consulta arrojó un resultado inmediato: sobre él pesaba una orden de detención vigente solicitada por la Unidad Judicial de Alta Gracia durante el corriente mes.

El requerimiento judicial está vinculado a una causa tramitada en el marco de la Ley Provincial 9.283, normativa que establece medidas de protección para personas afectadas por situaciones de violencia familiar y de género en Córdoba.

Confirmada la existencia de la orden, los uniformados procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con las actuaciones correspondientes.

Desde la Policía destacaron que la identificación fue posible gracias al uso del sistema RugGear, un dispositivo que permite consultar en tiempo real bases de datos judiciales y detectar personas con pedidos de captura u otras medidas vigentes durante los controles preventivos.

Lo que parecía una escala más en la terminal terminó con un viaje cancelado por decisión de la Justicia.