Alta Gracia: investigan quién lanzó la bengala que hirió a una joven durante los festejos por la Selección

El subsecretario de Prevención y Vinculación Ciudadana, Agustín Saieg, confirmó que ya trabajan con cámaras de seguridad y que habría personas identificadas. Además, el municipio repetirá el operativo con 150 agentes para el próximo partido.
Locales13 de julio de 2026SNSN

Video: gentileza AG Noticias

(SN; Alta Gracia) Mientras la ciudad se prepara para un nuevo partido de la Selección Argentina en el Mundial, el municipio y la Policía ya organizan un operativo de seguridad similar al desplegado el último fin de semana, luego de los incidentes registrados durante los festejos en el centro de Alta Gracia.

En diálogo con Siempre Radio, el subsecretario de Prevención y Vinculación Ciudadana, Agustín Saieg, confirmó que el episodio de mayor preocupación fue el lanzamiento de una bengala o artefacto pirotécnico que impactó sobre una joven durante las celebraciones.

"Podría haber sido mucho más grave"

Saieg explicó que la víctima permanece fuera de peligro y que el municipio mantiene contacto con su familia desde el mismo momento del hecho.

"El único hecho de relevancia fue que un inadaptado, un inconsciente, prende una bengala o un fuego de artificio e impacta sobre una joven. Estamos en contacto con la familia Tapia. Tiene algunas molestias y dolencias, pero nada grave", sostuvo el funcionario.

Según precisó, la lesión afectó principalmente la zona auditiva de la joven, aunque afortunadamente no sufrió heridas de mayor gravedad.

SAIEG SEGURIDAD colectividades

Analizan cámaras y habría personas identificadas

El subsecretario confirmó que ya se trabaja con las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia y con cámaras privadas de comercios ubicados en el sector donde ocurrió el incidente.

Además, reveló que ya existirían personas identificadas.

"Se está trabajando con las cámaras de videovigilancia. La unidad de investigaciones seguramente pedirá otras cámaras privadas y ya hay algún que otro nombre dando vueltas, identificado", afirmó.

Saieg señaló que el municipio acompañará a la familia para que el hecho no quede como una simple imprudencia.

"Vamos a ser de intermediarios para que esto no quede como una imprudencia. Por suerte no pasó nada de gravedad, pero podría haber pasado", expresó.

Balance positivo, pese al incidente

Más allá de ese episodio, el funcionario consideró que el operativo tuvo un resultado favorable y destacó el comportamiento de la mayoría de quienes participaron de los festejos.

Según explicó, durante las primeras horas predominó un clima familiar, con padres, niños, grupos de amigos y vecinos celebrando la clasificación argentina, y remarcó que los disturbios fueron protagonizados por un grupo reducido de personas.

También indicó que el dispositivo de seguridad continuó durante la madrugada en otros puntos de concentración de jóvenes, como el sector del Sierras Hotel, y que no se registraron incidentes de importancia.

Repetirán el operativo para el próximo partido

De cara al encuentro del próximo miércoles, el municipio confirmó que volverá a desplegar un operativo integrado por 150 efectivos y agentes, entre Policía de Córdoba, Infantería, Guardia Local, Defensa Civil, inspectores de tránsito, Central de Monitoreo y otras áreas municipales.

El objetivo, explicó Saieg, será garantizar que los festejos puedan desarrollarse con normalidad y evitar que un nuevo episodio de violencia empañe una celebración que, insistió, "debe ser de todos".

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