Alta Gracia: investigan quién lanzó la bengala que hirió a una joven durante los festejos por la Selección
Locales13 de julio de 2026SN
El subsecretario de Prevención y Vinculación Ciudadana, Agustín Saieg, confirmó que ya trabajan con cámaras de seguridad y que habría personas identificadas. Además, el municipio repetirá el operativo con 150 agentes para el próximo partido.
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