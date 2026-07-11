"Estamos preparados": Alta Gracia moviliza 150 agentes para Argentina-Suiza

"Estamos preparados", advirtió Agustín Saieg. (Foto: Archivo SN)

(Alta Gracia; SN).– La Municipalidad de Alta Gracia pondrá en marcha este sábado por la noche un amplio operativo de prevención y seguridad con motivo del partido entre la Selección Argentina y Suiza, previsto para las 22. En caso de un triunfo del conjunto nacional, el dispositivo se extenderá durante los eventuales festejos en el centro de la ciudad y posteriormente en la zona del parque del Sierras Hotel.

El subsecretario de Prevención y Vinculación Ciudadana, Agustín Saieg, aseguró a Sumario Noticias que el municipio está preparado para afrontar la jornada y que el miércoles pasado ya se diagramó un amplio operativo conjutamente con la Unidad Regional Departamental Santa maría de la Policía de Córdoba.

—"Estamos preparados", afirmó el funcionario, quien precisó que entre 140 y 150 agentes públicos participarán del operativo.

El dispositivo reunirá a efectivos de la Policía de Córdoba -incluidas tres divisiones de la Guardia de Infantería-, inspectores municipales, personal de Defensa Civil y agentes de la Guardia Local.

En materia de tránsito, se implementarán cortes en el sector comprendido entre Bulevar Presidente Alfonsín y avenida Belgrano, extendiéndose hasta el Reloj Público y el Tajamar, con el objetivo de facilitar la circulación peatonal y prevenir situaciones de riesgo durante los festejos.

Saieg destacó además que "todas las cámaras del sistema de monitoreo están en perfecto funcionamiento", lo que permitirá seguir en tiempo real el desarrollo de la jornada y registrar cualquier incidente.

Monitoreo y antecedentes

El operativo se desarrolla pocos días después de los festejos por la victoria de Argentina frente a Egipto, ocasión en la que se registraron incidentes menores en el centro de la ciudad.

Según informó Saieg a SN, los registros fílmicos de esos hechos ya fueron remitidos a la Fiscalía, que evaluará las responsabilidades correspondientes.

En la misma línea, el viernes la Municipalidad difundió un comunicado y un video institucional recordando que el Centro de Monitoreo registra los hechos ocurridos en la vía pública y remite las imágenes a las autoridades competentes para colaborar en la investigación de posibles delitos o contravenciones.

Desde el municipio señalaron que las cámaras constituyen una herramienta clave para aportar pruebas a la Justicia y a las fuerzas de seguridad, al tiempo que remarcaron que los daños al mobiliario urbano representan un costo para toda la comunidad.

Alcohol y espacios públicos

El operativo también incluirá controles sobre la venta de bebidas alcohólicas. No obstante, Saieg aclaró que durante el desarrollo del partido el expendio está permitido, ya que la restricción comienza a las 0, horario en el que el encuentro podría continuar si hubiera tiempo suplementario.

Una vez finalizados los festejos en el centro, el despliegue de seguridad se trasladará hacia el parque del Sierras Hotel, espacio previsto para la concentración de jóvenes.

El funcionario recordó además que no está permitido reunirse en el predio del Tajamar, los canteros del bulevar Carlos Pellegrini ni en el Parque García Lorca, sectores donde habitualmente se registran concentraciones espontáneas.

En su mensaje oficial, la Municipalidad convocó a vecinos y visitantes a celebrar con responsabilidad.

"Celebrar también es cuidar la ciudad", expresó el comunicado, que invitó a disfrutar de los festejos "con responsabilidad y respeto, para que todos puedan vivirlos de manera segura y en un clima de convivencia".