Alta Gracia: convocan a comercios para participar de la Noche de Pastas

(Alta Gracia; SN) – Después de las jornadas dedicadas a las pizzas y los helados, Alta Gracia prepara una nueva acción para impulsar el consumo en los establecimientos gastronómicos de la ciudad.

El próximo jueves 30 de julio se realizará la “Noche de Pastas”, una propuesta organizada de manera conjunta por el Gobierno municipal y el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y sus Sierras (CeCIT).

Durante esa noche, los locales adheridos ofrecerán promociones de 2x1 en pastas lisas, es decir, aquellas que no llevan relleno. La actividad se desarrollará en los distintos comercios participantes, cuya nómina será informada una vez finalizadas las inscripciones.

Cómo pueden participar los comercios

La convocatoria está dirigida a restaurantes, casas de comidas y establecimientos gastronómicos que deseen sumarse a la propuesta.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el domingo 26 de julio y deben realizarse mediante el formulario habilitado por la organización.

La iniciativa busca generar una jornada especial de ventas, visibilizar la oferta gastronómica de Alta Gracia y ofrecer una alternativa promocional para los vecinos.

La Noche de Pastas se suma a otras acciones comerciales realizadas en la ciudad, como la Noche de las Pizzerías y la Noche de los Helados, que combinaron descuentos con una mayor circulación de consumidores por los locales adheridos.