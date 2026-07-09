Alta Gracia: De Napoli llamó a ejercer la independencia como compromiso cotidiano

Jorge De Napoli encabezó el acto de conmemoración de la independencia. (Foto: Prensa)

(Alta Gracia; SN) – "La independencia no es solo un hecho histórico que recordamos cada año; es también una responsabilidad cotidiana". Con esa definición, el intendente Jorge De Napoli encabezó este jueves el acto oficial por el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina y convocó a sostener, desde la vida diaria, los valores que dieron origen a la Nación.

La conmemoración comenzó en la Plaza Solares con el acto protocolar presidido por el jefe comunal, acompañado por autoridades municipales, concejales, veteranos de la Guerra de Malvinas, representantes de las fuerzas de seguridad y vecinos de la ciudad.

Durante la ceremonia se realizó una reseña histórica sobre el significado del 9 de Julio de 1816, fecha en la que el Congreso de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de la Corona española y de cualquier otra dominación extranjera. Posteriormente se llevó a cabo el izamiento de la Bandera Nacional junto a la Bandera de la Provincia de Córdoba.

En su discurso, De Napoli vinculó el legado de los congresales de Tucumán con los desafíos actuales de la comunidad.

"Hoy, a más de dos siglos, esos mismos valores siguen guiándonos. La independencia no es solo un hecho histórico que recordamos cada año; es también una responsabilidad cotidiana que se expresa en el trabajo honesto, en la educación, en el respeto por el otro, en la solidaridad y en la construcción de una comunidad donde cada vecino tenga las posibilidades de desarrollarse y proyectar su futuro", afirmó.

Un Gran Pericón con 150 bailarines

Finalizado el acto oficial, la celebración continuó en la explanada del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, donde se realizó el Gran Pericón Nacional.

La propuesta fue organizada por el Ballet Butoriano del IPEM Nº 298 "Maestro Rodolfo Bútori" y reunió a unos 150 bailarines de la institución educativa, junto a estudiantes de otros establecimientos y academias de danza de la ciudad, que se sumaron a la tradicional danza colectiva.

La actividad convocó a una importante cantidad de vecinos que acompañaron la jornada patriótica y participaron de una celebración que combinó el homenaje histórico con las expresiones culturales y el encuentro comunitario.

A 210 años de la firma del Acta de la Independencia, Alta Gracia renovó el homenaje a los principios de libertad y soberanía proclamados el 9 de julio de 1816 por los representantes reunidos en el Congreso de Tucumán, quienes declararon la independencia de las Provincias Unidas de la Corona española "y de toda otra dominación extranjera".