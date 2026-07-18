Alta Gracia: más de 350 agentes públicos custodiarán eventuales festejos por la final

La Municipalidad estimó entre 9.000 y 11.000 personas en los festejos por el pase a la Final.

(Alta Gracia; SN) – La ciudad de Alta Gracia desplegará el próximo domingo un amplio operativo de seguridad y prevención con motivo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que disputarán las selecciones de Argentina y España. El objetivo será garantizar que los eventuales festejos se desarrollen en un marco de seguridad, evitando situaciones de violencia, accidentes y daños al espacio público.

El dispositivo movilizará a más de 350 personas, convirtiéndose en uno de los mayores operativos preventivos organizados por el municipio para un evento deportivo. Participarán efectivos de la Policía de Córdoba, la Guardia Local, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal de Tránsito, Inspección General, la Central de Monitoreo, además de equipos de emergencia con ambulancias y personal paramédico.

El despliegue apunta a brindar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad y a ordenar la circulación de personas y vehículos en los sectores donde tradicionalmente se concentran las celebraciones.

Controles y videovigilancia

Desde el Gobierno de la Ciudad recordaron que los hechos de violencia, vandalismo o daños contra bienes públicos o privados serán registrados mediante el sistema de videovigilancia y la evidencia será puesta a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

Las autoridades insistieron en que el objetivo del operativo no es impedir los festejos, sino permitir que vecinos y visitantes puedan disfrutar del resultado deportivo "con alegría, compromiso y respeto", evitando conductas que pongan en riesgo la integridad de otras personas.

Recomendaciones para una celebración segura

Entre las principales medidas difundidas por el Municipio se recordó que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y se recomendó a los comerciantes privilegiar el expendio en envases plásticos.

Además, se solicitó a quienes concurran a los puntos de concentración evitar llevar botellas o recipientes de vidrio, con el propósito de reducir riesgos de lesiones y facilitar las tareas preventivas.

Las autoridades también emitieron recomendaciones para quienes asistan con mascotas. En esos casos, aconsejaron llevar a los perros con correa y, cuando corresponda por sus características, utilizar bozal y adoptar todas las medidas de seguridad necesarias.

Un llamado a la responsabilidad

El Municipio apeló a la colaboración de la comunidad para que una eventual consagración de la Selección Argentina sea motivo de celebración y no de incidentes.

Con un despliegue conjunto entre fuerzas de seguridad, organismos de emergencia y áreas municipales, la ciudad buscará que la fiesta futbolera pueda vivirse con tranquilidad y que los festejos concluyan sin hechos que lamentar.