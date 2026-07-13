Alta Gracia: el Festival de Jazz de Invierno celebra sus 10 años



(SN; Alta Gracia) El Festival de Jazz de Invierno de Alta Gracia cumplirá diez años y lo celebrará con una programación especial que reunirá a destacados músicos nacionales e internacionales. Del 16 al 18 de julio, el Cine Teatro Monumental Sierras volverá a convertirse en el escenario principal de uno de los eventos culturales más importantes de la temporada invernal, con todas sus actividades de acceso libre y gratuito.

La edición 2026 tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia del reconocido músico uruguayo Hugo Fattoruso, considerado una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana, quien participará del concierto de cierre junto al Ezequiel Valdez Cuarteto.

Tres jornadas de música y formación

Las actividades comenzarán el jueves 16 de julio, a las 17, con una clínica titulada "Estilos musicales en el jazz", que estará a cargo del profesor Pedro Ferreyra, de la Escuela de Música La Colmena. La propuesta se desarrollará en el Museo Manuel de Falla y también será con entrada gratuita.

La programación artística continuará el viernes 17, desde las 20.15, con el tradicional desfile y presentación de la Small Jazz Band, que recorrerá previamente el centro de la ciudad antes de llegar al Cine Teatro Monumental Sierras. Esa misma noche también se presentarán Khangüiry, grupo proveniente de Brasil, y la formación Bi, en una jornada marcada por la diversidad de estilos y el intercambio musical.

El sábado 18, desde las 21, será el turno de Pablo Lobos Quinteto, Contra Viento y Madera y el esperado cierre protagonizado por Ezequiel Valdez Cuarteto junto a Hugo Fattoruso, en el concierto que pondrá punto final a la décima edición del festival.

Un clásico del invierno cordobés

A lo largo de una década, el Festival de Jazz de Invierno logró consolidarse como una de las propuestas culturales más destacadas de Alta Gracia durante las vacaciones de invierno, convocando a artistas y público de distintos puntos de Córdoba y del país.

Desde el municipio destacaron que el encuentro refleja el compromiso de la ciudad con una agenda cultural permanente y accesible, promoviendo espectáculos de calidad que fortalecen el perfil turístico y artístico de Alta Gracia.

La programación completa del festival y de las demás actividades previstas para las vacaciones de invierno puede consultarse en el sitio oficial altagracia.ar.