Alta Gracia: el Festival de Jazz de Invierno celebra sus 10 años
Municipales13 de julio de 2026SN
Del 16 al 18 de julio, el Cine Teatro Monumental Sierras será sede de la décima edición del tradicional encuentro, que ofrecerá espectáculos y actividades con entrada libre y gratuita.
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Por María Alicia Noero (*)Opinión12 de julio de 2026
Una vieja idea de eugenesia: convertir el miedo a la muerte y al envejecimiento en una distopia/fantasía que supone que no todos los humanos son iguales.