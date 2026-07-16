Córdoba: Olguín advirtió una fisura entre Schiaretti y Llaryora por la crisis industrial

(Alta Gracia; SN) El economista y docente universitario Eduardo González Olguín aseguró que el agravamiento de la crisis industrial en Córdoba comenzó a generar diferencias dentro del propio cordobesismo. En su habitual columna en Siempre Radio, sostuvo que el cierre de empresas emblemáticas fue "la gota que rebalsó el vaso" y afirmó que Juan Schiaretti ya empezó a marcar distancia del gobernador Martín Llaryora.

Según Olguín, la clausura de las plantas de Metalfor y Crucianelli, con decenas de despidos, puso en evidencia el deterioro que atraviesa el aparato productivo provincial.

"Hay una fisura en el cordobesismo. Schiaretti está tremendamente molesto y está mostrando diferencias con Llaryora", afirmó.

"La gota que rebalsó el vaso"

Para el economista, el cierre de ambas industrias no representa un hecho aislado sino el síntoma de una crisis que viene profundizándose desde hace meses.

Recordó que la planta de Metalfor en Noetinger cerró sus puertas mientras sus trabajadores miraban el partido de la Selección argentina, momento en el que recibieron los telegramas de despido.

"Lo que está pasando es un industricidio impresionante", sostuvo.

Olguín respaldó esa definición con datos oficiales. Señaló que el último informe del INDEC registró una caída mensual del 5,7% de la actividad industrial, mientras que la Secretaría de Trabajo de Córdoba informó que 7.250 trabajadores ya están alcanzados por procedimientos preventivos de crisis, un 15% más que apenas un mes atrás.

Economista y docente universitario Eduardo González Olguín

El impacto en Córdoba

El economista remarcó que la provincia enfrenta una situación especialmente delicada debido al peso que tiene la industria en su economía.

También señaló que, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Argentina perdió 14.000 empresas durante mayo, mientras que en Córdoba dejaron de operar 2.187 firmas.

A eso sumó un dato que consideró especialmente preocupante: la caída de la fabricación de maquinaria agrícola.

"Lo que más me sorprende es que la maquinaria agrícola cayó un 8,6%, justamente cuando el campo atraviesa uno de sus mejores momentos. Eso demuestra el impacto de la apertura de importaciones", explicó.

Críticas a Llaryora

Para Olguín, el deterioro de la actividad económica también comienza a comprometer las finanzas provinciales.

Explicó que Córdoba enfrenta una doble caída de ingresos: por un lado disminuye la coparticipación nacional debido a la retracción de la economía y, por otro, caen los recursos propios, especialmente Ingresos Brutos.

En ese contexto, sostuvo que la asistencia financiera enviada por la Nación termina aumentando la dependencia política del Gobierno provincial.

"Cada vez depende más de la Nación y eso lo lleva a no protestar ni decir que esta política económica es nefasta para la actividad real", afirmó.

Finalmente, consideró que Schiaretti ya tomó nota de esa situación y lanzó un mensaje directo al gobernador.