Morosidad: uno de cada tres argentinos endeudados no puede pagar

La pérdida de poder adquisitivo es la principal razón del endeudamiento familiar.

(Buenos Aires; SN, con información de NA y Perfil) – La morosidad de las familias argentinas continúa en ascenso y comienza a mostrar rasgos de una crisis estructural. Según estimaciones de la consultora Analytica, uno de cada tres argentinos que mantiene algún tipo de deuda ya no puede afrontar sus pagos, mientras que casi siete millones de personas quedaron excluidas del sistema formal de financiamiento.

El dato refleja el deterioro de la economía doméstica en un contexto de salarios que continúan perdiendo capacidad de compra frente al aumento del costo de vida. A ello se suma el fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos y el mayor peso de los compromisos financieros sobre los ingresos familiares.

El economista y director de Analytica, Claudio Caprarulio, sostuvo que la consultora viene registrando desde 2025 una "fuerte suba" de la morosidad, especialmente entre las familias. De acuerdo con sus estimaciones, la mora alcanzó el 16% en mayo, aunque advirtió que el escenario es aún más preocupante cuando se analiza la cantidad de personas afectadas.

"Uno de cada tres argentinos que tienen deuda no la están pudiendo pagar", afirmó en declaraciones a Splendid AM 990.

Diecinueve meses consecutivos de aumento

El diagnóstico coincide con un informe de la consultora 1816 elaborado a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El estudio reveló que la morosidad en los préstamos a familias llegó al 12,7% durante mayo, completando diecinueve meses consecutivos de incrementos.

Como consecuencia de este deterioro, cerca de siete millones de personas quedaron fuera del circuito formal de crédito, lo que limita sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos, financiar consumos o afrontar gastos imprevistos.

Caprarulio calificó el fenómeno como "un problema sistémico" y advirtió que no existen soluciones inmediatas.

"La caída del poder adquisitivo es uno de los principales factores", explicó, al tiempo que remarcó que el fuerte incremento de las tarifas redujo aún más el margen disponible de las familias para afrontar otros gastos y cumplir con sus obligaciones financieras.

Refinanciar no alcanza

En los últimos meses varias entidades bancarias comenzaron a ofrecer planes de refinanciación para clientes en dificultades. Sin embargo, el economista considera que esas herramientas solo alivian parcialmente la situación.

"Esto no va a resolver el problema de tener a más de cinco millones de argentinos que no van a poder volver a endeudarse", señaló.

Los jóvenes, los más comprometidos

El informe también muestra que el problema golpea con mayor fuerza a los sectores más jóvenes de la población.

La irregularidad en los pagos alcanza al 42,8% entre quienes tienen entre 18 y 25 años; baja al 39,3% en el segmento de 26 a 35 años y llega al 31% entre las personas de 36 a 45 años.

Caprarulio vinculó esta situación con el crecimiento de las plataformas de apuestas online y el avance de la ludopatía, un fenómeno que, según distintos especialistas, comienza a tener un impacto cada vez mayor sobre las finanzas personales de los jóvenes.