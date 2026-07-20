Córdoba recibió 378 mil turistas en dos semanas y apuesta al impulso del receso bonaerense

Los primeros visitantes alcanzaron a disfrutar de la nieve en La Cumbrecita. (Foto: SN)

(Córdoba; SN) – Córdoba recibió más de 378 mil turistas durante las dos primeras semanas de las vacaciones de invierno, de acuerdo con los datos difundidos por la Agencia Córdoba Turismo. Según el organismo provincial, ese movimiento generó un impacto económico superior a 116 mil millones de pesos, mientras el sector aguarda un incremento de visitantes tras el inicio del receso escolar en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las cifras oficiales indican que entre el 13 y el 19 de julio ingresaron a la provincia algo más de 170 mil turistas, quienes habrían generado un movimiento económico superior a 53 mil millones de pesos.

La Agencia Córdoba Turismo informó además que los mayores niveles de ocupación se registraron entre el jueves y el domingo, cuando numerosos destinos superaron el 70% de ocupación, mientras que algunos establecimientos alcanzaron su capacidad plena.

Entre las localidades con mejores registros se ubicaron Villa Carlos Paz, con un 80% de ocupación; Villa General Belgrano, entre el 75% y el 80%; y La Cumbrecita, que alcanzó niveles de entre el 85% y el 90%.

El organismo provincial atribuyó esos resultados a la agenda de actividades culturales, recreativas, gastronómicas y deportivas organizada en los distintos valles turísticos durante el receso invernal.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, sostuvo que los indicadores muestran que la provincia continúa entre los destinos más elegidos del país durante las vacaciones de invierno. Además, señaló que la diversidad de propuestas turísticas constituye uno de los principales atractivos para los visitantes.

Comienza la semana de mayor movimiento

Desde este lunes comenzó el receso escolar en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerados los principales mercados emisores de turistas hacia Córdoba.

En ese contexto, la Agencia Córdoba Turismo señaló que durante las últimas horas comenzó a registrarse un mayor flujo de viajeros en las principales rutas de acceso y terminales de transporte, por lo que las expectativas del sector están puestas en esta semana, que suele concentrar el mayor movimiento turístico de la temporada invernal.

Aunque las cifras difundidas hasta el momento reflejan un desempeño favorable para la actividad, el balance final de la temporada dependerá, en gran medida, del nivel de ocupación y consumo que se registre durante los próximos días con la llegada de visitantes provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires.