Alta Gracia: seis de cada diez plazas vacías y la esperanza puesta en Buenos Aires

(Alta Gracia; SN) Las vacaciones de invierno registraron hasta el momento una ocupación hotelera promedio del 40% en Alta Gracia, según confirmó la directora de Turismo y Cultura del municipio, Valeria Amateis.

El dato coincide con las consultas realizadas por Siempre Radio y Sumario Noticias a propietarios de hoteles, cabañas y complejos de la ciudad, quienes ubicaron sus niveles de ocupación entre el 30% y el 40%.

En términos concretos, durante esta primera parte de la temporada quedaron vacías, en promedio, seis de cada diez plazas disponibles. El mejor registro se produjo durante el fin de semana largo del 9 de julio, cuando algunos establecimientos alcanzaron picos del 80%.

“Hemos estado en ese promedio del 40%, con picos que llegaron al 80%, sobre todo durante el fin de semana largo del 9 de julio. Ese fue el momento en el que se registró el mayor movimiento en Alta Gracia”, explicó Amateis en diálogo con Siempre Radio.

La funcionaria señaló que la situación fue similar en diferentes localidades de la provincia y sostuvo que Alta Gracia no quedó al margen de una temporada compleja.

La provincia celebra, pero el movimiento no llegó por igual a todos los destinos

El registro de Alta Gracia contrasta con el balance favorable difundido por la Agencia Córdoba Turismo. Según el organismo provincial, Córdoba recibió más de 378 mil turistas durante las dos primeras semanas del receso, con un impacto económico estimado en más de 116 mil millones de pesos.

Solo entre el 13 y el 19 de julio habrían ingresado a la provincia unos 170 mil visitantes, quienes generaron un movimiento superior a los 53 mil millones de pesos.

La Agencia Córdoba Turismo destacó que numerosos destinos superaron el 70% de ocupación entre el jueves y el domingo. Entre los mejores registros se ubicaron Villa Carlos Paz, con un 80%; Villa General Belgrano, con porcentajes de entre el 75% y el 80%; y La Cumbrecita, que alcanzó entre el 85% y el 90%.

Sin embargo, esas cifras corresponden a los destinos de mayor convocatoria y a los días de mayor movimiento. El informe provincial no difundió un promedio general de ocupación que permita realizar una comparación directa con el 40% registrado en Alta Gracia durante toda la primera etapa.

Los datos muestran que el movimiento turístico no se distribuyó de manera uniforme. Mientras algunas localidades serranas tuvieron fines de semana con elevados niveles de ocupación, una parte importante de los alojamientos de Alta Gracia permaneció vacía.

La ciudad también alcanzó un pico del 80%, pero se trató de un resultado puntual durante el fin de semana largo. Fuera de esos días, el promedio descendió considerablemente.

Una temporada que todavía continúa

El porcentaje informado por el municipio no representa el balance definitivo de las vacaciones. Córdoba tuvo su receso escolar entre el 6 y el 17 de julio, mientras que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron sus vacaciones este lunes 20 y las extenderán hasta el 31.

De esta manera, Alta Gracia todavía tiene por delante una segunda etapa de la temporada, con la posibilidad de recibir turistas provenientes del principal mercado emisor del país.

Hasta ahora, la ciudad recibió visitantes de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y San Luis. Amateis también destacó la llegada de turismo internacional, principalmente vinculado con los museos y el patrimonio histórico local.

La Agencia Córdoba Turismo aseguró que durante las últimas horas comenzó a observarse un mayor flujo de viajeros en rutas y terminales. Por este motivo, las expectativas del sector están puestas en las próximas dos semanas.

Salas llenas y camas vacías

El bajo nivel de ocupación en los alojamientos contrastó con la convocatoria registrada en algunas propuestas culturales gratuitas organizadas por el municipio.

El Cine Teatro Monumental Sierras completó su capacidad durante diferentes espectáculos. Entre las actividades más convocantes estuvieron las funciones protagonizadas por artistas locales, dos presentaciones vinculadas con el fenómeno del pop coreano y la décima edición del Festival de Jazz de Invierno.

“Tuvimos teatro con artistas locales que nuevamente llenaron este espacio. También dos grandes espectáculos de K-pop, con el cine lleno tanto arriba como abajo, y un Festival de Jazz que completó la sala”, detalló Amateis.

La gratuidad permitió que numerosas familias accedieran a las propuestas, aunque esa convocatoria no se trasladó en igual proporción hacia hoteles, cabañas, restaurantes y otros sectores relacionados con el turismo.

La postal de esta primera parte de las vacaciones fue contradictoria: espectáculos con salas completas y una ocupación hotelera que apenas alcanzó el 40% como promedio.

El Mundial y una economía que limita las vacaciones

Amateis mencionó el desarrollo del Mundial como uno de los factores que pudieron modificar el movimiento. Los partidos de la Selección argentina, disputados cada pocos días, llevaron a muchas familias a permanecer en sus casas.

“La gente ya tenía la cábala de quedarse en casa. Había partidos cada tres o cuatro días y creo que eso también modificó un poquito la dinámica de las vacaciones”, expresó.

Sin embargo, el Mundial aparece como un elemento adicional dentro de un escenario económico más amplio. La pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los costos de transporte, alojamiento y gastronomía reducen las posibilidades de planificar vacaciones durante varios días.

La situación preocupa especialmente a los establecimientos que dependen de las temporadas de verano e invierno para sostener su actividad durante el resto del año. Una ocupación del 40% implica afrontar los costos fijos con menos de la mitad de las plazas cubiertas.

La apuesta por romper la estacionalidad

Amateis aseguró que el municipio mantiene reuniones con los prestadores turísticos para analizar alternativas. También reconoció que la recuperación del sector requiere un trabajo conjunto entre el Estado y los privados.

“No es fácil y no depende exclusivamente de un actor. Creo que hay que trabajar en conjunto, siempre entre el privado y el público”, afirmó.

La estrategia municipal apunta a generar movimiento fuera de las temporadas tradicionales mediante encuentros deportivos, congresos, festivales y actividades culturales.

Entre las próximas propuestas se encuentran el Festival de Cine, previsto para agosto con entrada libre y gratuita, y un congreso de medicina general que se realizará en noviembre.

“Se trata de mover un poquito la aguja y salir de la temporalidad. No es solamente el verano o el invierno: es un trabajo que debe llevarse adelante durante todo el año”, sostuvo Amateis.

Con el inicio del receso bonaerense, Alta Gracia todavía tiene margen para mejorar sus registros. El movimiento de las próximas dos semanas determinará si el promedio logra recuperarse o si la ciudad queda relegada frente a los destinos que concentraron la mayor parte del turismo provincial.