Vivir sin auto en Paravachasca: cuánto cuesta y cuánto demora depender del colectivo

(Paravachasca; SN) – Para quienes no tienen auto o moto, vivir en el Valle de Paravachasca significa organizar el trabajo, los estudios, los turnos médicos y hasta las compras alrededor de los horarios del colectivo. El costo no se limita al boleto: también se mide en esperas, llegadas anticipadas y actividades que quedan fuera de alcance cuando pasa el último servicio.

Sumario Noticias analizó el cronograma oficial de Grupo Sarmiento, vigente desde el 2 de marzo de 2026, y las tarifas disponibles para los recorridos que conectan las localidades del valle con Alta Gracia.

Para comparar situaciones distintas se tomó como referencia una persona que trabaja de lunes a viernes, de 8 a 18, y realiza 22 viajes de ida y vuelta por mes. El cálculo contempla la tarifa completa, sin beneficios provinciales, y suma tanto el tiempo dentro del colectivo como las esperas obligadas por los horarios disponibles. No incluye la caminata desde la vivienda hasta la parada, posibles demoras ni trasbordos.

Hasta dos tercios de un salario mínimo

El boleto entre Anisacate y Alta Gracia cuesta $2.800 por tramo. Una persona que viaje 22 días al mes necesita $123.200 solamente para trasladarse, un monto equivalente al 33% del salario mínimo de julio, establecido en $372.400.

A medida que aumenta la distancia, el peso sobre los ingresos se vuelve considerablemente mayor. Desde Villa La Bolsa, el gasto mensual alcanza los $154.000; desde La Serranita o José de la Quintana, llega a $176.000; desde San Isidro, sube a $206.800; y desde Los Molinos representa $246.400.

Localidad Boleto por tramo Gasto por 22 días Porcentaje del salario mínimo Anisacate $2.800 $123.200 33% Villa La Bolsa $3.500 $154.000 41% La Serranita $4.000 $176.000 47% José de la Quintana $4.000 $176.000 47% Villa San Isidro $4.700 $206.800 56% Los Molinos $5.600 $246.400 66%

Los valores corresponden al cuadro tarifario aplicado desde el 2 de enero, cuando el Ente Regulador de Servicios Públicos autorizó un incremento del 9,51%. Los precios de Anisacate y La Serranita también aparecen actualmente publicados en la plataforma de venta Central de Pasajes.

Las cifras muestran que, para una persona sin boleto subsidiado, trasladarse desde Los Molinos hasta Alta Gracia puede absorber dos de cada tres pesos de un salario mínimo. Y ese cálculo corresponde a un solo integrante de la familia.

El cuadro tarifario también permite dimensionar el problema en las localidades más alejadas: 44 pasajes entre Villa Ciudad de América y Alta Gracia representan $308.000 mensuales, mientras que desde Potrero de Garay alcanzarían los $391.600, una cifra superior al salario mínimo. En estos casos, además, los puntos de ascenso y las frecuencias disponibles pueden impedir que el colectivo funcione como una alternativa diaria.

El otro costo son las horas

Vivir sobre el corredor principal de la Ruta 5 ofrece más posibilidades que depender de los ramales que ingresan a las localidades. Sin embargo, incluso en los sectores con mayores frecuencias, los horarios del transporte extienden considerablemente la jornada.

Una persona que vive en Anisacate puede tomar un colectivo a las 7:05 y llegar a Alta Gracia a las 7:35. Si sale de trabajar a las 18, dispone de un servicio que llega a su localidad alrededor de las 18:30. Entre viaje y espera anticipada, dedica aproximadamente una hora y 25 minutos diarios a la movilidad: más de 31 horas por mes.

Desde Villa La Bolsa, el mismo esquema representa cerca de 35 horas mensuales. Para quien vive en La Serranita, la carga supera las 45 horas.

La situación se vuelve más compleja hacia el corredor de José de la Quintana, San Isidro y Los Molinos. Allí hay menos frecuencias y, para regresar después de las 18, es necesario esperar hasta la salida de las 18:30 desde Alta Gracia.

Localidad Tiempo diario entre viaje y espera Tiempo acumulado en 22 días Anisacate 1 h 25 min 31 h 10 min Villa La Bolsa 1 h 35 min 34 h 50 min Villa Los Aromos 1 h 45 min 38 h 30 min La Serranita 2 h 5 min 45 h 50 min José de la Quintana 2 h 25 min 53 h 10 min Villa San Isidro 2 h 45 min 60 h 30 min Los Molinos 2 h 55 min 64 h 10 min

Para un trabajador de Los Molinos, el transporte agrega casi tres horas a cada jornada. Al finalizar el mes, habrá destinado más de 64 horas a viajar o esperar: el equivalente a ocho jornadas laborales completas.

Dique Chico, fuera de los horarios laborales

El caso de Dique Chico evidencia con mayor claridad los límites del sistema. De acuerdo con el cronograma oficial, solamente hay tres servicios por sentido durante los días hábiles.

El primer colectivo desde Dique Chico sale a las 8:15 y llega a Alta Gracia aproximadamente a las 8:55. Por lo tanto, no permite ingresar a un trabajo o establecimiento educativo a las 8.

El regreso también presenta una incompatibilidad: el último servicio desde Alta Gracia hacia Dique Chico parte a las 17:10. Una persona que termina su actividad a las 18 ya no tiene colectivo directo para volver.

Durante los sábados, domingos y feriados la localidad directamente no figura entre los destinos del cronograma. Sin vehículo propio, remis o ayuda de otra persona, sus habitantes quedan sin una conexión programada con Alta Gracia.

El problema no es solamente cuántos colectivos circulan, sino para qué actividades sirven sus horarios. Tres frecuencias pueden resultar insuficientes si ninguna permite cumplir una jornada laboral habitual.

La Ruta 5 divide dos realidades

La grilla revela dos sistemas dentro del mismo valle. Anisacate, Villa La Bolsa, Villa Los Aromos y La Serranita, ubicadas sobre el corredor de la Ruta 5, mantienen servicios durante buena parte del día y conservan frecuencias los fines de semana.

Fuera de ese eje, la autonomía disminuye. Dique Chico, José de la Quintana, San Isidro, Los Molinos y otros sectores dependen de ramales con menos opciones, mayores intervalos y horarios que no siempre coinciden con las necesidades laborales, educativas o sanitarias.

La diferencia tiene consecuencias concretas. Vivir a pocos kilómetros de la Ruta 5 puede determinar si una persona puede aceptar un trabajo, cursar por la noche, asistir a un turno médico temprano o regresar a su casa después de una actividad cultural.