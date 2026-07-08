ONU: amplia mayoría aprobó debatir el fin del bloqueo de EE.UU. contra Cuba

Bruno Rodríguez: "El bloque petrolero es un acto de guerra", dijo el canciller cubano.

(Nueva York; SN) – La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este martes, por una abrumadora mayoría, la apertura de un debate solicitado por Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla. La iniciativa obtuvo 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones.

Entre los países que rechazaron la propuesta se ubicaron Estados Unidos, Argentina e Israel, una posición que volvió a diferenciar al gobierno de Javier Milei del respaldo mayoritario expresado por la comunidad internacional.

La resolución no implica el levantamiento inmediato de las sanciones, pero habilita un nuevo proceso de discusión diplomática en el ámbito de la ONU, considerado por el gobierno cubano como una oportunidad para volver a colocar el tema en el centro de la agenda internacional.

La votación se produjo luego de la intervención del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien denunció el endurecimiento de las medidas estadounidenses desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El ministro de Relaciones Exteriores calificó el bloqueo petrolero impuesto desde comienzos de este año como un "acto de guerra".

Rodríguez sostuvo además que Washington desarrolla "una guerra multidimensional contra Cuba", que incluye un "cerco energético equivalente a un bloqueo naval", con consecuencias directas sobre el abastecimiento de combustibles y el funcionamiento de servicios esenciales en la isla.

Tras la aprobación de la iniciativa, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel cuestionó las declaraciones del delegado estadounidense ante la ONU, Jeffrey Bartos, quien había negado la existencia de un bloqueo con los alcances denunciados por La Habana.

A través de sus redes sociales, Díaz-Canel calificó de "cínico" el discurso del representante estadounidense y destacó que, pese a esa postura, la Asamblea General aprobó por una mayoría contundente la apertura del debate sobre lo que definió como el "genocida bloqueo y la amenaza militar de Estados Unidos" contra Cuba.

La votación refleja, una vez más, el amplio respaldo internacional a la discusión sobre el régimen de sanciones que Washington mantiene sobre la isla desde hace más de seis décadas, aunque las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no tienen carácter vinculante.