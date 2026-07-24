Alta Gracia: Lucrecia Martel presentará Nuestra tierra en el Festival Monumental Sierras

Lucrecia Martel. (Foto de archivo / Gentileza)

(Alta Gracia; SN).- La quinta edición del Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Visuales sumó uno de los anuncios más importantes de su programación: la directora Lucrecia Martel presentará su documental Nuestra tierra el sábado 15 de agosto en el Cine Teatro Monumental Sierras, donde además mantendrá un diálogo abierto con el público tras la proyección.

La actividad será con entrada libre y gratuita, aunque la organización informó que en los próximos días dará a conocer, a través de sus redes sociales, la modalidad para reservar lugares debido a la capacidad de la sala.

La presencia de Martel se perfila como uno de los momentos centrales del festival, que se desarrollará entre el 13 y el 16 de agosto bajo el lema "Inventando nuestro futuro". La programación incluirá competencias de cortometrajes latinoamericanos, funciones especiales en formato de 35 milímetros, actividades de formación y una serie de propuestas dedicadas al cine argentino y regional.

Una invitación a imaginar otros futuros

Desde la organización señalaron que el lema elegido para esta edición no pretende ser una consigna sino una invitación a pensar el papel del cine como herramienta para imaginar otras formas de vivir y comprender el presente.

En ese marco, la participación de Martel adquiere un significado especial. Su filmografía ha explorado de manera constante las relaciones entre territorio, memoria, desigualdad y poder, temas que dialogan con el eje conceptual del festival.

"La presencia de Martel tiene un valor profundamente simbólico. Su pensamiento sobre el cine y su capacidad para anticipar e imaginar futuros fue uno de los puntos de partida para construir la identidad conceptual de esta edición", destacaron desde la organización.

Nuestra Tierra Lucrecia Martel 2025

Un documental sobre territorio, memoria y justicia

Nuestra tierra representa la primera incursión de Lucrecia Martel en el largometraje documental después de una reconocida trayectoria en la ficción con títulos como La ciénaga, La niña santa, La mujer sin cabeza y Zama. El proyecto demandó más de una década de trabajo y toma como punto de partida el asesinato del comunero indígena Javier Chocobar, ocurrido en Tucumán durante un conflicto por tierras ancestrales. A partir de ese caso, la película reflexiona sobre el colonialismo, los derechos territoriales de los pueblos originarios y las desigualdades estructurales que persisten en Argentina.

El documental fue estrenado internacionalmente en el Festival de Venecia y posteriormente integró la programación de Toronto, Nueva York, San Sebastián, Londres y otros festivales internacionales, donde recibió un amplio reconocimiento crítico.

Una de las voces más influyentes del cine argentino

Nacida en Salta en 1966, Lucrecia Martel es considerada una de las realizadoras más importantes del cine contemporáneo. Sus películas han sido distinguidas en los principales festivales internacionales y se caracterizan por una mirada que combina una elaborada construcción sonora con una profunda observación de las relaciones sociales, las tensiones de clase y las huellas del colonialismo.

En numerosas entrevistas, la directora ha sostenido posiciones críticas respecto de las desigualdades sociales, el racismo estructural, la situación de los pueblos originarios y distintos conflictos internacionales. También ha cuestionado las políticas de desfinanciamiento cultural y ha defendido el papel del cine como una herramienta para pensar críticamente la realidad y generar espacios de diálogo.

La organización del Festival Monumental Sierras considera que esa perspectiva dialoga directamente con el espíritu de esta edición, que busca convertir a Alta Gracia en un espacio de encuentro donde las películas no solo se exhiban, sino que también promuevan debates y nuevas formas de interpretar el presente.

Con la visita de Martel, el Monumental Sierras vuelve a albergar a una figura de proyección internacional, en el marco de un festgival cuya programación lo apuntala entre uno de los principales espacios dedicados al cine de autor en Córdoba.