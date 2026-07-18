Alta Gracia: el jazz tomó las calles y abrió una histórica décima edición del festival

El Festival de Jazz de Invierno celebra 10 años en Alta Gracia.

(Alta Gracia; SN) – La ciudad volvió a demostrar que el jazz ya forma parte de su identidad cultural. Con una apertura cargada de música, baile y emoción, comenzó este viernes la décima edición del Festival de Jazz de Invierno, uno de los encuentros artísticos más importantes del calendario cultural de Alta Gracia.

La inauguración estuvo a cargo de la histórica Small Jazz Band, que convirtió el trayecto desde la avenida Belgrano hasta el Cine Teatro Monumental Sierras en un espectáculo a cielo abierto. Tocando mientras avanzaban junto al público, los músicos fueron convocando a vecinos y visitantes que se sumaron espontáneamente a la caminata.

El clima festivo continuó en el hall del teatro, donde la banda siguió interpretando clásicos del jazz tradicional y varias parejas se animaron a bailar, aportando una postal que recordó el espíritu de Nueva Orleans y las grandes celebraciones populares del género.

La Small Jazz Band llegó marchando y tocando al Cine Teatro Monumental Sierras. (Foto: SN)

La escena tuvo un significado especial. La Small Jazz Band, nacida hace 45 años en Córdoba, es una de las formaciones más emblemáticas del jazz argentino y ha sido protagonista del crecimiento de este festival, que este año celebra una década de vida.

Dos noches con figuras internacionales

Hasta este sábado 18 de julio, el Cine Teatro Monumental Sierras será escenario de una programación que reúne a músicos locales, nacionales e internacionales, consolidando al festival como una de las principales propuestas culturales del invierno cordobés.

La primera noche incluyó las actuaciones de Khangüiry, de Brasil; Bi; y la propia Small Jazz Band, en un programa que combinó diferentes estilos y miradas sobre el jazz.

El gran atractivo de esta décima edición será la presencia del legendario músico uruguayo Hugo Fattoruso, uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana, cuya participación jerarquiza un festival que año tras año amplía su prestigio dentro y fuera de la provincia.

Una cita cultural consolidada

Organizado con entrada libre y gratuita, el Festival de Jazz de Invierno se ha convertido en una propuesta que trasciende lo estrictamente musical. Durante dos jornadas, el Monumental Sierras reúne a vecinos, turistas y amantes del jazz en un espacio donde conviven la cultura, el encuentro y la celebración.

La Municipalidad de Alta Gracia invitó a toda la comunidad a participar de las actividades previstas para este sábado y recordó que la programación completa puede consultarse en el sitio oficial altagracia.ar.

Con la música saliendo nuevamente a las calles antes de ocupar el escenario, la ciudad volvió a confirmar que el jazz ya no es solo un género musical: es una tradición que cada invierno encuentra en Alta Gracia su casa.