Alta Gracia: Cineclub Casero celebra el aniversario de "El escuerzo" con una función especial

"El escuerzo", de Augusto Sinay, este sábado en el Cineclub Casero.

(Alta Gracia; SN) – El Cineclub Casero celebrará el aniversario del estreno de El escuerzo con una función especial que se realizará este sábado 1 de agosto, a las 21, en su sala de Emilio Zola 442, en la ciudad de Alta Gracia.

La película argentina, dirigida por Augusto Sinay y estrenada en 2023, propone una historia que combina el drama histórico con elementos fantásticos y del folclore popular. Inspirada en el cuento homónimo de Leopoldo Lugones, la obra transcurre en 1866, en un territorio serrano marcado por las consecuencias de la guerra.

La trama sigue a Venancio, un joven gaucho que mata a un escuerzo —un sapo de gran tamaño al que la tradición popular atribuye poderes sobrenaturales—. Tras el hecho, su madre le advierte que el animal regresará para vengarse porque su cuerpo no fue quemado, lo que desencadena un viaje atravesado por la superstición, el miedo y la búsqueda de redención.

En su recorrido, el protagonista se cruza con cuatreros, curas, chamanas y desertores, en un relato que combina el imaginario rural argentino con el cine de terror y la literatura clásica.

La función tendrá lugar en el Cineclub Casero, ubicado en Emilio Zola 442. Las reservas pueden realizarse al teléfono 3547 634068.

Con una duración de 91 minutos y clasificación Apta para Mayores de 13 años (AM13), El escuerzo se ha consolidado como una de las producciones nacionales recientes que revaloriza las leyendas populares desde una mirada cinematográfica contemporánea.