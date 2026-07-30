Despeñaderos: huyeron hacia un campo y fueron atrapados tras un operativo cerrojo
Policiales30 de julio de 2026SN
Los jóvenes, de 22 y 24 años, escaparon cuando llegó la Policía. Uno de ellos tenía un pedido de paradero vigente y durante el procedimiento fueron secuestrados distintos elementos.
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Un hombre de 67 años y un joven de 22 protagonizaron el siniestro. Los vehículos sufrieron daños materiales, pero ninguno de los conductores resultó herido.
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