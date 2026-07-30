Despeñaderos: huyeron hacia un campo y fueron atrapados tras un operativo cerrojo

Despeñaderos - Detenidos

(Despeñaderos; SN) – Dos jóvenes fueron aprehendidos este miércoles luego de un operativo cerrojo desplegado en una zona rural de Despeñaderos.

Según informó la Departamental Santa María, alrededor de las 12 el personal policial acudió a un domicilio ubicado en la intersección de Figueroa Alcorta y Malvinas Argentinas, tras recibir un llamado que advertía sobre la presencia de dos personas en el lugar.

Cuando observaron la llegada de los efectivos, los jóvenes emprendieron la fuga hacia un campo colindante. La Policía desplegó entonces un operativo con móviles y personal de Infantería, que permitió localizarlos y aprehenderlos en un sector cercano a la ex ruta 36.

Durante el procedimiento, los agentes constataron que uno de los detenidos registraba un pedido de paradero vigente. También secuestraron distintos elementos, aunque el parte oficial no precisó sus características ni su procedencia.

Los aprehendidos, de 22 y 24 años, fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.