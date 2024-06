Receta para hacer las más ricas galletas con harina integral

Galletas Diversas

Reemplazar las galletas compradas es una aspiración de todas quienes pensamos en salud tanto para adultos/as como para niños/as. No es para fanatizarse. Claro que no. Seguramente podríamos pasar el resto de nuestra vida comiéndolas y no moriríamos por eso pero definitivamente, a medida que vamos conociendo más los ingredientes químicos que las grandes empresas les agregan para su duración, su sabor y su color no son lo más aconsejables así que si tenés un ratito de tu tiempo y ganas, no te pierdas la experiencia.

Esta es la clásica receta donde conviene separar secos y húmedos, así que en un bowl va la avena, las harinas, la maicena, el coco rallado, el azúcar y la cdta de café de polvo para hornear. Todo eso bien mezclado. Contabilizá: 5 minutos?

Por otro lado batís los huevos, agregás el aceite, la leche y cuando todo esté muy bien batido (con ganas) lo ubicás en el medio del bowl donde están los elementos secos y comenzás a unir todo lentamente, bien ligado todo. Por último los frutos secos (si tenés, claro).

Si te agradan las masas más perfumadas, este es el momento de la ralladura de limón o de naranja, del jengibre o la canela o de todo junto. Sí. Exquisitos todos los aromas juntos. No exageres con ninguno.

Una vez ligada la masa, enharinar las manos y formar bollos, aplastar para que adquieran forma de galleta y listo, a la fuente enmantecada o aceitada o con apenas el aerosol famoso. ¡Ojo! Enharinar las manos porque la masa se pegoteará si no lo haces.

Cuando completaste la fuente, al horno. Lo ideal es la temperatura de 180º y cuidar de las llamas demasiado fuertes para no quemar la base. Según el horno.

Para el desayuno, la merienda o para un té, te encantarán. Si sos audaz, se te ocurrirán otras mezclas e ingredientes para cambiarles la cara. Algunos fanáticos/as de nuestra harina integral Remolino, no utilizan la harina leudante común. Usan las dos tazas de nuestra integral sabia, pura fibra y fuerza. Igual de ricas. Más sanas aún.

1 taza de avena

1 taza de harina leudante

1 taza de harina integral Remolino

½ taza de maicena

¾ taza de coco rallado

1 taza de azúcar mascabo o común.

1 cdta de polvo para hornear

2 huevos

3/4 taza de aceite.

1 taza de leche

Frutos secos picados.

