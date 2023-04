Malvinas: dirigentes renuevan reclamo de soberanía

(Télam; Buenos Aires) Funcionarios y dirigentes políticos de distintos espacios renovaron por redes sociales su reclamo de "soberanía" al cumplirse 41 años de la guerra de Malvinas, y llamaron a mantener "viva" la memoria de los combatientes caídos en el conflicto bélico.

"Recordamos y rendimos homenaje a los caídos, veteranos y veteranas, que con honor y patriotismo lucharon en la Guerra de Malvinas. A 41 años, seguimos reclamando nuestros derechos soberanos. Las Malvinas son argentinas", expresó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien remarcó que "Malvinas nos une".

"Estamos en la Vigilia de Río Grande, Tierra del Fuego, acompañando a nuestros Veteranos y a los familiares de los caídos. Honor y gloria a nuestros héroes de Malvinas", publicó, por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

La coalición oficialista Frente de Todos (FdT) manifestó desde su cuenta en Twitter: "Honor, gloria y memoria para los héroes y heroínas que defendieron nuestra soberanía. Hoy y siempre, Malvinas Argentinas".

"A 40 años de la recuperación de la democracia, trabajamos para que Malvinas esté presente en la escuela para rendir homenaje a veteranas, veteranos, caídos y familiares. Debemos mantener vivo el reclamo por la soberanía argentina", expresó el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, sostuvo que "en homenaje a quienes dieron la vida por la dignidad del pueblo argentino debemos mantener viva la memoria y defender con el corazón la causa irrenunciable de soberanía sobre Malvinas".

"A 41 años de la guerra de Malvinas, honor y gloria a nuestros veteranos y a los caídos a través del permanente ejercicio de Memoria del Pueblo argentino; y del irrenunciable reclamo de soberanía sobre nuestras islas: ¡fueron, son y serán argentinas!", aseveró el ministro de Justicia, Martín Soria.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó: "Hoy recordamos a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas, que dieron la vida por nuestro país y son héroes nacionales. Sé que hay un dolor que el tiempo no podrá curar nunca, pero no están solos. No los vamos a olvidar. Tenemos una deuda de honor con todos ustedes y eso vivirá para siempre".

Entre los gobernadores, el santafesino Omar Perotti llamó "mantener viva la memoria de nuestros héroes de Malvinas", mientras el mendocino Omar Suárez resaltó que "como cada 2 de abril, rendimos homenaje a los combatientes de Malvinas, manteniendo viva la memoria por los hombres y mujeres que con valentía defendieron nuestra soberanía".

"Este 2 de Abril mantenemos con firmeza y convicción el reclamo por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. ¡Las Malvinas son y serán argentinas!", publicó, por su parte, el mandatario bonaerense, Axel Kicillof.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, señaló que "hoy y todos los días, los argentinos recordamos con gratitud a aquellos héroes que dieron su vida por la Patria en Malvinas, a partir de una aventura insensata de la dictadura genocida. Reafirmamos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas".

El mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, resaltó que "como cada 2 de abril desde hace 41 años, las 649 almas que se quedaron a custodiar nuestras islas, nos recuerdan que las Malvinas fueron, son y serán argentinas".

"Saludamos a los ex combatientes y héroes de la Guerra de Malvinas en este día tan especial. Son un orgullo para todo el país y debemos continuar honrando su valentía, su valor y entrega para defender nuestra patria", señaló el gobernador chututense, Mariano Arcioni.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, afirmó que "cuentan" con él para "mantener en alto la bandera irrenunciable del pleno ejercicio soberano de nuestras Islas Malvinas, Georgias, Sándwich y espacios marítimos circundantes".

"Saludo y abrazo con todo mi corazón a los veteranos y veteranas héroes de Malvinas, y a los caídos en la guerra", publicó la titular de Aysa, Malena Galmarini.

"Ayer, hoy y siempre, las Malvinas son argentinas", manifestó el dirigente social Juan Grabois.

El PRO, en tanto, publicó en su cuenta de Twitter: "Hoy y siempre conmemoramos a nuestros héroes, combatientes en la Guerra de las Islas Malvinas, e invitamos a todos los argentinos a dejar su mensaje. Por siempre estaremos agradecidos. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas".

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresó su "agradecimiento" a los "héroes que lucharon en Malvinas, a los que dejaron la vida, a sus familiares, a los sobrevivientes que cargaron con las secuelas de la guerra. A todos ellos mi eterna gratitud", cerró.

La UCR exclamó: "¡Hoy y siempre, honor y gloria a nuestros héroes de Malvinas!".

"Por nuestros héroes, por los que volvieron y por los que se quedaron custodiándolas, seguimos diciendo: las Malvinas fueron, son y serán argentinas", expresó, a su vez, el diputado Diego Santilli.

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, reafirmó que "la soberanía no se negocia. A 41 años de la guerra de Malvinas, el recuerdo de los caídos y los veteranos sigue vivo en cada uno de nosotros. Su fortaleza y coraje son una inspiración para todos los que queremos un país mejor".

"Tras un manto de neblina no las hemos de olvidar, las Malvinas Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Desde hace 41 años además tenemos varios cientos de motivos para no olvidarlas que se ilustran en la foto. Nuestros verdaderos héroes", publicó el jefe de asesores de Presidencia, Antonio Aracre, al hacer referencia a los soldados caídos.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, expresó que las Islas Malvinas serán "por siempre argentinas" y ratificó el "recuerdo y homenaje para todos los caídos y ex combatientes".

"Como cada 2 de abril recordamos y homenajeamos a los que lucharon por nuestras Islas, a los que fueron, a los que volvieron y a los que las custodian eternamente. Hoy y siempre, ¡Malvinas Argentinas! Hoy y siempre, los héroes de Malvinas presentes!", expresó, por su parte, la diputada Carolina Piparo.