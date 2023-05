(SN, Alta Gracia) En el programa "2023: Travesía Electoral" el candidato Jorge Guía se explayó sobre sus propuestas de gestión ya que disputa la presidencia comunal de Falda del Carmen para el próximo 25 de junio.

"Hoy en día no hay transparencia en Falda del Carmen. Los vecinos no saben cuáles son los fondos recaudados en la comuna ni hacia donde va ese dinero. Con mi gestión hemos generado 70 puestos laborales en la localidad", dijo.

En este sentido, dijo que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, desde donde está trabajando, se vienen ejecutando programas no sólo en Falda del Carmen sino en toda la región. "Venimos trabajando con acercar políticas de formación profesional, de cursos, de oficios, en habilidades digitales, en herramientas y cursos duros, como se dice, y de políticas del gobierno provincial, nacional. No sólo para la población desocupada sino también para independientes y profesionales".

En otro orden de cosas, analizó que la situación social y económica del país hace muy difícil poder arribar con propuestas concretas cuando muchas veces las necesidades de la gente son complejas.

"Es difícil y hay que poder agiornarse a poder construir alternativas de gobiernos y propuestas que realmente sea la que el vecino necesite y no la que la política necesita. Esto a veces es un problema de lo que están en política que a veces se quiere imponer una agenda política a la sociedad, cuando no es la que la sociedad está necesitando. Para eso, para no cometer ese error, yo creo, hay que poder estar día a día en la calle, escuchando y visitando los comerciantes, los empresarios, a los sectores productivos del área rural, de los trabajadores independientes, como artesanos, carpinteros, y pensar en conjunto qué es lo que queremos para nuestras comunidades".