(Télam; Buenos Aires) El Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) subió 8,4% en abril, impulsado por los rubros Alimentos y Bebidas, junto con Indumentaria y Calzado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con lo cual la inflación minorista alcanzó al 32% en el primer cuatrimestre del año y al 108,8% en los últimos 12 meses.

Los rubros con mayor aumento durante el mes fueron Prendas de vestir y calzado, con el 10,8% explicado "por cambios de temporada", detalló el Indec, junto con Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 10,1% de suba, "por los incrementos en Verduras, tubérculos y legumbres; Leche, productos lácteos y huevos; Azúcar, dulces, chocolates, golosinas", entre otros. También se destacaron las subas del 9,9% en Restaurantes y hoteles, 8,6% para Equipamiento y mantenimiento del hogar.

Tras darse a conocer el informe, el secretario de Politica Económica, Gabriel Rubinstein, comentó que "abril volvió a presentar un dato de inflación sumamente elevado", y ante esto, redoblarán los esfuerzos "a fin de lograr mejores resultados en la lucha contra la inflación".

"Como aspectos particulares" de la inflación de abril "cabe mencionar aumentos en bienes estacionales, como verduras (20,5%) e indumentaria (10,8%), ambos componentes que ya habían traccionado (SIC) los precios en el mes anterior", dijo Rubinstein a través de su cuenta de twitter.

El viceministro de Economía apuntó a que "Si bien algunos componentes del IPC Núcleo mostraron una importante desaceleración respecto de los elevados niveles de marzo, tal como la carne vacuna (2,7%), otros componentes mantienen dinámicas aceleradas, como la carne aviar (26,4%), lácteos (11,1%), azúcar (10,6%) y pan y cereales (8,5%)".

Desde el Palacio de Hacienda "se percibió también que la intranquilidad cambiaria en los mercados del dólar financiero, en la última parte del mes, impulsó subas de precios preventivas en muchos productos y servicios de nuestra economía".

"Esto requerirá redoblar esfuerzos desde la macroeconomía, para poder concretar políticas que permitan mejorar las cuentas fiscales, la acumulación de reservas y la estabilidad camblaria, como así también robustecer la política de ingresos, todo ello a fin de lograr mejores resultados en la lucha contra la inflación", dijo Rubinstein.

El aumento del 10,1% en Alimentos y bebidas "fue el que más incidió en todas las regiones", explicó el organismo estadístico. De hecho, aumentó 10,8% en la región Pampeana; 10,1% en Capital Federal y Gran Buenos Aires (GBA); 9,9% tanto en Noroeste como en la Patagonia; 8,6 % en Cuyo; y 8,4% para el Noreste.

Algunas de las subas más destacadas fueron el 21% en Azúcar; Pollo; 20% para huevos; 19,8% en Naranja, 19% en el Filet de Merluza; 11,3% en el arroz; 10,.4% en galletitas dulces; 10,8% en Queso Cremoso, 10% queso pategrás

Las dos divisiones de menor variación en abril fueron Educación, con el 5%; y Bebidas alcohólicas y tabaco 3,8%.

A nivel de las categorías, Estacionales lideró el aumento con el 12,6%; seguida por el IPC Núcleo, con el 8,4%; en tanto que los Regulados registraron un incremento de 4,9%.

Horas antes de que el Indec informara la inflación de abril, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, adelantó que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará mañana medidas para combatir el avance de la inflación.

"Todos hablan de que no será un buen índice (el que se conocerá hoy sobre inflación) y nos vamos a ocupar. Mañana Sergio (Massa) va a tomar medidas, como ha tomado siempre", admitió De Mendiguren durante una entrevista con El Destape Radio. Si bien no brindó detalles del anuncio previsto para mañana, remarcó que el equipo económico "no se quedará quieto y seguirá trabajando".

Si se toma el primer cuatrimestre del año, la inflación ascendió al 32%, con una suba del 37,3% en los bienes y servicios estacionales, del 27,9% en los Regulados, mientras que el IPC-Núcleo, que no toma a ninguno de los dos componentes anteriores, aumentó 31,9%.

Ente enero y abril subió 41,2% el precio de los Alimentos y Bebidas no alcohólicas; 41,3% Educación; 35,4% Restaurantes y hoteles, entre los rubros que superaron el alza promedio.

Por debajo se ubicaron con el 24,5% tanto los costos de los servicios de Salud y medicina, como los del Transporte; 26% en Comunicación, y 27% para Equipamiento para el hogar, junto con Vivienda, agua, gas y electricidad, entre otras.

En los últimos 12 meses, y con una inflación acumulada del 108,8%, los productos estacionales aumentaron 142,9%, los regulados 98,9 % y el IPC Núcleo el 105,2%, informó el Indec.