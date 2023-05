Teatro: "Parietal", en el Cañito Cultural

(SN; Alta Gracia) "Parietal" -espectáculo que comprende tres obras teatrales del docente y dramaturgo Fernando Zabala- se presentará el sábado 3 de junio, a las 21, en el Cañito Cultural (Cañito 100, de Bº El Cañito). La función contará con las interpretaciones de Ale Ponce, Rocío García y Fredy Nadaya.

Breve Sinopsis de las Obras

Parietal es un espectáculo que comprende tres obras teatrales de Zabala.

La primera de ellas es Ventana, luego continua con Última Prueba y finaliza con Estallar. Con el mismo estilo de su espectáculo anterior, Dispositivo B, Parietal, también se compone de obras de pequeño formato.

Ventana: Es la eterna rutina como conflicto. Las viejas preguntas y las viejas respuestas y un vacío interminable como camino póstumo.

Última Prueba: Es la sorpresa y la expectativa por lo encontrado. Luego el interminable problema que genera el hallazgo. El no saber quién es uno y quién es el otro. La angustia de la eterna pregunta como dilema.

Estallar: Es la no memoria y el no destino que se representan en la angustia para una y la evasión para la otra. ¿Hasta qué punto se puede mirar para otro lado? La necesidad de salir de allí, aunque sea soñando.

El autor

Fernando Zabala es docente y dramaturgo. Cursó la Licenciatura en Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba y es egresado como actor de la Escuela de Teatro de Manuel González Gil. Realizó seminarios de dramaturgia con

Mauricio Kartun y Ricardo Halac, entre otros.

Tiene más de diez obras estrenadas en diferentes provincias argentinas y el exterior. Es fundador del grupo de teatro independiente Teatro Teatro de la ciudad de Córdoba. Editó tres libros con Editorial Dunken y uno con Tinta Libre Ediciones. Los cuatro tomos fueron presentados en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, como así también en la Feria del Libro de la ciudad de Córdoba.