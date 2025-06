Alta Gracia: última función de una obra que recupera las memorias del 2001

(SN; Alta Gracia) Esta viernes 6 de junio, el Cineclub Casero abrirá sus puertas para una función especial: la última presentación en el Valle de Paravachasca de la obra "Hoy es siempre todavía. Memorias del 2001". La cita es a las 21 horas en Emilio Zola 442, con entrada general a $7.000 y una promoción de dos entradas por $12.000.

El espectáculo, creado por el grupo Distancias mínimas, propone un recorrido íntimo por los recuerdos de una mujer que, entre objetos y fotos, reconstruye la historia de su infancia y la de un amigo, Alan. Ambientada en el convulsionado 2001, la obra recupera la atmósfera de esa época a través de elementos sonoros, imágenes televisivas y objetos que marcaron una generación. Pero lejos de quedarse en el pasado, la puesta establece un diálogo con el presente, abordando temas como la migración, la desigualdad social y las rupturas familiares.

“La obra invita a recordar una época que está más actual que nunca”, explicó en diálogo con Siempre Radio la actriz y creadora Sofía Grimaux. “Quizás no es la misma sociedad, pero se parece bastante”, agregó, haciendo referencia a las similitudes entre la crisis de entonces y el contexto actual.

Hoy es siempre todavía ha sido llevada a escuelas, secundarios y espacios comunitarios, con una propuesta artística comprometida con el acceso a la cultura. “Es muy fuerte lo que pasa con quienes vivieron el 2001, pero también con los y las jóvenes que no lo vivieron y encuentran paralelismos con su presente”, explicó Grimaux.

En medio de un panorama adverso para el sector cultural, la actriz también reflexionó sobre el momento que atraviesan las y los trabajadores del arte. “Estamos viviendo una emergencia cultural. El intento de derogar la Ley 24.800 que sostiene al Instituto Nacional del Teatro es una muestra más del desmantelamiento de las políticas públicas culturales”, denunció.

La presentación de esta noche marcará una pausa para el espectáculo en la región, ya que el grupo se encuentra abocado a otros proyectos. “Siempre pasa que nos preguntan cuándo la volvemos a hacer. Por eso invitamos a que no se la pierdan. Y si no tienen plata, que vengan igual. Lo importante es encontrarnos, sostener estos espacios y defender la cultura como un derecho, no como un lujo”, remarcó Grimaux.

Las reservas pueden hacerse al 351 321 3218. La sala es pequeña y se recomienda asegurar el lugar con anticipación.