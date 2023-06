(SN; Alta Gracia) Por decisión propia o ajena, Pablo Ortiz abandonará la Secretaría de Servicios Públicos a partir del próximo lunes 26 y será reemplazado por Maximiliano Caminada, quien regresa al gabinete municipal.

El reemplazo del único funcionario municipal con juego propio resulta el corolario de una negociación con vista a las elecciones municipales del próximo 17 de septiembre, trunca en este momento, aunque no definitivamente cerrada.

Desde hace tiempo, Ortiz viene trabajando desde la gestión municipal -en la que se ganó el mote de "linterna verde" por el programa de iluminación- apuntando a acrecentar su influencia en los próximos comicios. "Marcos Torres se ha ganado el derecho a ser reelecto y yo lo apoyo, pero de ahí para abajo (en la lista) discutamos todo", repetía tiempo atrás Ortiz frente a los micrófonos de Siempre Radio 93·3.

Si bien el Intendente optó por el silencio frente a los trascendidos del cambio de una de las figuras protagónicas del gabinete municipal, desde su círculo político sostuvieron que el propio Ortiz había anunciado que abandonaría la Secretaría de Obras Públicas y que por eso Marcos Torres LIma le pidió a Caminada que lo sustituya.

"A mí nadie me ha pedido que me vaya, y mientras no lo hagan, seguiré trabajando", le dijo Ortiz este miércoles a SN. La afirmación pone en aprietos al jefe de gobierno de Alta Gracia, a quien empuja a pedirle la renuncia. A su vez, el regreso de Ortiz al Concejo Deliberante podría poner en peligro la mayoría que el oficialismo detenta en el cuerpo.

Las presuntas pretensiones de Ortiz en la negociación de la lista oficialista municipal, y sus movimientos políticos durante las últimas semanas, precipitaron el distanciamiento. Las fotos públicas del funcionario junto a Daniela Ferrari, primero, y Daniel Suárez, después, tensionaron la relación. En un caso se trata de la titular de la delegación local del Pami, histórica del sector liderado por Walter Saieg y hoy cobijada por Carlos Caserio. En el otro, de un referente de la agrupación social que está en el foco de las críticas del schiarettismo por haber contribuido a la derrota en Anisacate.

Ortiz considera que su espacio es ampliamente mayor que en 2019 -cuando se ganó una banca participando en las Paso Municipales-, que en estos años creció con su gestión al frente de Servicios Públicos y que en las próximas elecciones locales le corresponde mucho más que una candidatura a concejal entrante... lo único que el sector de los hermanos Torres Lima estaría dispuesto a cederle. Y si bien desde uno y otro extremo de la negociación se sostiene la necesidad de mantenerla abierta, a Ortiz lo corren los tiempos para lograr definiciones, lo que habría provocado su inminente alejamiento del cargo.

Marcos Torres Lima no está dispuesto a encarar ni un proceso electoral ni un eventual segundo gobierno con las manos atadas, y le dice a quien quiera escucharlo -incluso con micrófonos encendidos- que no le teme a la amenaza de perder una elección.

Aunque nadie da por cerradas las conversaciones -el 13 de agosto es la fecha límite de presentación de listas- el alejamiento de Ortiz del gabinete abre un nuevo escenario en el último tramo del gobierno municipal. En el Concejo Deliberante lo espera un bloque oficialista con escasas espadas, y una bancada opositora que jamás lo eligió como blanco de sus críticas.