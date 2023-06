Anisacate: Zalazar se va, pero le deja varios regalitos a Contini

(SN; Anisacate) Un nuevo capítulo se suma al saliente gobierno del Intendente de Anisacate luego de la polémica de las últimas elecciones. Ramón Zalazar emitió un decreto en el que pasó a planta permanente a 23 empleados de la Municipalidad. Algunos de los traspasos fueron para personas que actualmente ocupan cargos políticos en su gestión.

Entre los funcionarios figuran el Jefe de Administración Contable, la Jefa de Cultura, la de Recursos Humanos y el de Obras Públicas y Privadas. A continuación adjuntamos la resolución publicada en el Boletín Oficial del 16 de junio: Boletin-Oficial-93-2023.pdf

Recordemos que el mandato de Zalazar termina el 10 de Diciembre y asumirá Natalia Contini, la candidata de JxC que ganó las elecciones del 3 junio de 2023.

En este contexto, Natalia Contini, intendenta electa por Juntos por Anisacate, hizo declaraciones públicas en sus redes sociales asegurando "No señores. Anisacate dijo "basta", se va a ajustar a la ley y va a dar oportunidades ajustándose a las ordenanzas. Ya no más entramos a dedo, ni designamos funcionarios antes de irnos". "Vamos a hacer que se respete a rajatabla la ordenanza que establece concursos públicos, para que la selección no sea a dedo. Es una falta de respeto total, de quien toma la decisión, como de quien la acepta", cerró Contini.