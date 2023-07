(SN; Los Aromos) El domingo 23 de julio se llevarán a cabo las elecciones a jefe comunal en Los Aromos. Nely Morales, la actual jefa comunal forma parte del partido de Javier Milei y buscará la reelección en medio de un escándalo por el atraso del pago de sueldos al polo educativo y de salud.

En este contexto, el equipo de Siempre Radio 93.3 habló con Valeria Lucero, docente del nivel primario e integrante de la administración del jardín de infantes. Lucero contó que hoy, 20 de julio, algunos de los y las trabajadoras aún no han cobrado el sueldo de junio. Otros cobraron recién el sábado y el lunes.

En este sentido llamó la atención al observar la afinidad a la jefa comunal que tienen quienes ya han cobrado: “Es muy casual, pero la mujer de uno de los candidatos opositores todavía no cobró, yo, que soy la que reclama no cobré y algunos más no cobraron. Están pagando por afinidad”.

La situación que generada por Nely Morales es crítica “hay compañeras que no pueden pagar el alquiler”, dijo Valeria. Los trabajadores que se acercaron a buscar una respuesta en el municipio jamás fueron atendidos: “Nelly Morales no contesta, se le habla y no contesta o dice que le va a hablar a la tesorera para que pague, pero la tesorera tampoco contesta”.

Además, a este manojo de irregularidades se le suma el apriete y la especulación política. Valeria denunció que la jefa comunal amenaza con no renovarle el contrato a quien haga paro y por lo tanto los trabajadores viven con miedo. Los contratos que hace la comuna a los contratados son por seis meses. El 30 de julio se venció el último contrato y aún no los han renovado. Según Valeria Lucero, Nely Morales dice que si gana el domingo, les va a renovar el contrato.

Por último, Valeria Lucero fue consultada acerca de las medidas de fuerza que podrían tomar y contestó lo siguiente: “En otras oportunidades hemos parado, pero ahora estamos de vacaciones. Al parar las auxiliares del polo educativo no hay limpieza ni atención así que las escuelas deben parar. Se están aprovechando de esta situación”. Además aseguró que “no parece afectarles los cortes de ruta y los reclamos en el municipio”.