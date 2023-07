Cierre de alianzas: Morer y González hablaron sobre la ruptura

(SN; Alta gracia) Leandro Morer y Ricardo González hablaron con Siempre Radio 93.3 después del cierre de alianzas y de la noticia de que no hubo acuerdo en Juntos por el Cambio. El Pro y la UCR irán por separado en las elecciones a intendente.

Morer sostuvo que el dialogo entre las partes sigue abierto y tienen un “objetivo común”: “Que no se haya logrado un Juntos por el Cambio no implica más que una cuestión política interna que tiene las puertas abiertas del diálogo para solucionarla y si no, iremos con las mejores personas para gobernar la ciudad”.

Por su parte Ricardo González, concejal y presidente del PRO cerró la posibilidad de diálogo que había propuesto Morer minutos antes diciendo que “hoy con las alianzas conformadas es difícil cambiar algo. Cada uno va a dar una oferta electoral, la nuestra es novedosa e implica una renovación y una mirada distinta de la ciudad”.

En relación a las razones de la ruptura ninguno acusó ni responsabilizó a nadie sino que manifestaron que no se pusieron de acuerdo en relación a los cargos y los espacios que le corresponden a cada partido. Morer afirma que “unos pedían un lugar, otros otro” y por más que se trabajó por la unión “no hubo acuerdo”. Ricardo González dijo: “La verdad que estuvimos intentando todos poder llegar a un acuerdo, pero venimos desde hace un mes insistiendo con definir el candidato que para nosotros era muy importante y definir los roles de los partido. Seguíamos con la demora de las resoluciones que generaron las rupturas en 2019”.