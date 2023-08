(SN, Alta Gracia) Marcelo Cammisa, candidato a vice intendente de Juntos por Alta Gracia, pasó por el ciclo político de Siempre Radio, “2023 Travesía Electoral” de cara al cierre de listas para las próximas elecciones municipales del 17 de septiembre.

Camissa, periodista deportivo especializado en automovilismo y activista político compartió su visión sobre la importancia de los principios liberales en la política local y destacó que, a pesar de haber estado en la política de manera indirecta previamente, recientemente decidió involucrarse más activamente en la arena local, acompañando a Ricardo González como compañero de fórmula.

Camissa enfatizó la importancia de restablecer la imagen del liberalismo en el ámbito político. “Nosotros estamos en la política por los principios y siempre que alguien pone adelante la gestión, yo siempre abro los ojos grandes, porque digo, ¿cómo? Primero los principios, porque si no, ¿qué le decimos a la gente? Los liberales tenemos que recoger la palabra liberalismo del barro, la tenemos que limpiar, la tenemos que lavar, la tenemos que planchar y volver a ponerla en asta, y volver a llevarla en alto por todos lados, y eso es lo que hemos hecho y está dando frutos. Los liberales entramos de dos formas en la política. Estamos por una sola razón, pero entramos de dos maneras. Unos liberales entramos con educación, sin insultar, entramos sin descalificar, y otros liberales entraron denostando, insultando, descalificando, metiendo a toda la política en la misma bolsa, yo no creo que todos los políticos son iguales. Yo no creo que toda la política es igual”.

En relación a la alianza “Juntos por Alta Gracia”, Camissa destacó que se trata de “un equipo joven y nuevo que tiene todas personas nuevas y que viene a Alta Gracia a intentar un cambio muy profundo sobre todo desde los principios, desde los valores. La fuerza trató de organizarse para realizar una unidad fuerte, pero encontraron grandes insalvables en los egos, en el copamientos de las posiciones principales por parte de las vertientes tradicionales, que no les dejaron mostrar sus equipos, que no les dejaron los lugares de participación que su gente pretende, entonces esas cosas crean algunas disidencias, y sobre todo, implican la imposibilidad de presentar algo nuevo, presentarle a la gente algo nuevo”.

“Nosotros lo que necesitamos es que controlar algo ponerle límites al gobierno. El liberalismo es una es una doctrina completa que habla de ponerle las limitaciones al gobierno para que el gobierno no abuse ni del pueblo ni del ciudadano. Alta Gracia necesita gente nueva. Nunca es bueno que la gente se estanque en el poder. Cuando es una cosa de tomala vos y dámela a mí, entre hermanos, es una cosa que no tiene que ser. Me parece que la alternancia es saludable para cualquier democracia”.

Al mismo tiempo, Camissa realizó una fuerte crítica a las formas de hacer campaña del oficialismo. “¿Cómo el intendente va a salir hablando en los espacios de radio promocionándose él con el dinero de los ciudadanos, compitiendo conmigo, compitiendo con algún otro, que usamos nuestros propios recursos para la competencia electoral, que no le pedimos nada a nadie, y él empieza la campaña tres meses antes con anuncios de ese tipo, promocionándose? eso no se no se debe hacer, no está bien hecho, no es la manera de hacer política”.