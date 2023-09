Gutierrez: “Entendimos la voluntad de vecinos de Villa Los Aromos”

(SN; Alta Gracia) El pasado viernes en los estudios de Siempre Radio 93.3 estuvo presente Javier Gutierrez, el dirigente del partido Comunidad Los Aromos, quien acordó con Flavio Cobo, del partido Todos Juntos por Villa Los Aromos, y frente a la Junta Electoral, para compartir el mandato de minoría en la Comisión Ejecutiva en partes iguales. Se trata del cargo de Secretario, para el cual ambas fuerzas obtuvieron 278 votos. “Entendimos que debíamos interpretar a la voluntad de la gente que fue a votar y propusimos resolver esto compartiendo bancas”, dijo Gutierrez.

Cabe recordar que el pasado 23 de julio, la comuna de Villa Los Aromos eligió autoridades y el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Pastorino, logró su victoria con el 34 por ciento de los votos. Detrás del representante del oficialismo provincial quedaron los mencionados Gutierrez y Cobo, con un porcentaje superior al 26 %. A raíz de esta elección, Comunidad Los Aromos y Todos Juntos por Villa Los Aromos acordaron compartir el cargo de minoría ejecutiva durante los próximos cuatro años. Recientemente, a raíz de un comunicado, el partido que representa Gutierrez informó que será este dirigente quien estará a cargo de la Secretaría en el inicio de la próxima gestión comunal, a partir del 10 de diciembre, durante los dos primeros años.

“La Justicia Electoral entendió rápidamente nuestra intención de que todos los vecinos están representados. Lamentablemente los que no lo recibieron de buena manera fue la lista de Hacemos Unidos por Córdoba”, afirmó el Secretario electo. Desde Hacemos Unidos por Córdoba generaron una impugnación en la Justicia Electoral de la provincia de Córdoba. “Fue por una inmadurez política, desconocimiento, de no entender que la construcción siempre tiene que ser colectiva. La Justicia fue contundente, con una respuesta inmediata: no se rompía ninguna ley y resaltó nuestra propuesta significa una mejor respuesta que sienta un precedente”, dijo y agregó: “El tiempo de campaña ya pasó, ahora tenemos que gestionar y mejorar una comuna que está bastante golpeada”.

En otro orden, ante la consulta de SN sobre el margen de maniobra del rol de Secretario en una Comuna, Gutierrez explicó que es necesario conocer todas las funciones y que en una comisión comunal todo se pone a discusión entre las partes. “El Jefe Comunal no decide todo, sino que hay una mayoría y una minoría que conforman la Comuna”, dijo.

Por otra parte, el próximo Secretario de Villa Los Aromos habló de la “compleja situación que vive la comuna”, con la emergencia hídrica y la emergencia económica firmada en las últimas semanas. “Esta crisis que estamos viviendo fue generada por la comisión comunal, no solo por una persona. Yo no puedo decir que la crisis en Villa Los Aromos es solo por responsabilidad de Nely Morales, porque junto a ella había un Secretario que no le conocemos la voz”, dijo. Gutierrez resaltó que en la comisión presidida por Morales estuvieron Mariana Silva, Pucheta y actualmente Carlos Zabala en la Secretaría. Sobre ellos, afirmó: “No les conocemos la voz. Mariana Silva va a integrar la comisión comunal del gobierno que viene y acompañó el aumento de agua y después dijo que lo firmó sin leer. Eso tiene que cambiar”.

“En la última semana, empleados de la comuna perdieron su trabajo de manera injusta y arbitraria por una emergencia económica autoinfligida. Esta emergencia económica, que fue aprobada por la comisión comunal y acompañada por el oficialismo que estará a cargo el 10 de diciembre, generó las condiciones para que nuestros vecinos empleados de la Comuna sean despedidos sin recibir ningún tipo de compensación y sacados a la calle”. Además, Gutierrez consideró que, por las decisiones tanto del oficialismo, encabezado por Nely Moralez y el espacio que integra el próximo jefe comunal Daniel Pastorino, “hoy se están recortando servicios básicos como el paicor, los auxiliares escolares y un dispensario casi cerrado”.

Por último y ante esta situación que atraviesa Villa Los Aromos, Gutierrez afirmó que la primera medida a realizar cuando asuma la nueva comisión será pedir una auditoría. “Queremos saber a dónde se fue todo el aporte de los vecinos en los últimos cuatro años”, dijo.