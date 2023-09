Potrero de Garay: la fiesta de la discordia

(SN, Potrero de Garay) Desde hace algunos años, el festejo del Día de la Primavera se instaló en la comuna de Potrero de Garay y miles de jóvenes se dan cita en esa localidad del departamento Santa María para participar de este evento que generó algunas polémicas en sus ediciones anteriores.

El jueves, será el festejo organizado por la Comuna, con música a la vera del lago Los Molinos, donde se prohibirá el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Por otro lado, el viernes y sábado se realizará otra celebración organizada por privados.

En este contexto, el pasado lunes se llevó adelante una importante reunión en la que participó personal de Sanidad comunal, Policía de la departamental Santa María, Seguridad Náutica, FPA, Secretaría de Seguridad, y DUAR. El objetivo del encuentro fue coordinar de manera preventiva todas las tareas que se realizarán en la Fiesta de la Primavera y que tiene a Potrero de Garay como escenario.

En ella, se debatieron cuestiones como la distribución del recurso humano comunal; la seguridad externa en el sector del encuentro como así también en la costa del lago; los puestos sanitarios; las embarcaciones a disposición por cualquier urgencia; el patrullaje nocturno y el material logístico.

“En el marco de las obligaciones que tenemos como autoridades comunales, hemos generado un marco de seguridad y tranquilidad tanto para los jóvenes que van a disfrutar a la costa del lago como para los padres”, aseguró Gerardo Martínez en Juntos a la Par, de Siempre Radio 93.3.” Calculamos que mañana vamos a contar con unos 4 o 6 mil jóvenes en la localidad, pero en lo que comprende el fin de semana completo calculamos que podemos andar entre 20 y 30 mil jóvenes”.

La realización de la fiesta generó malestar y preocupación para algunos vecinos de la zona que se organizaron para pedir más controles, teniendo en cuenta las ediciones pasadas. “El año pasado, la costa del lago se convirtió en un basural. Plásticos, vidrios rotos, botellas, latas, materia fecal. No había suficientes baños químicos, no había buena iluminación. Invadieron la propiedad privada y no hubo control de alcoholemia. También había menores de 18 años. Fue un descontrol, fue un desborde”, manifestó a Juntos a la Par, María Elene Nardoni, vecina de la zona.

“En abril hicimos el primer fondo limpio del lago. Vinieron más de 40 buzos a hacer tareas de limpieza del fondo del lago. Pero es incoherente que hagamos algo así cuando se organiza una mega fiesta de más de 40.000 jóvenes con inconsciencia total de cómo tener un cuidado y ser amables con el medioambiente”, agregó la mujer.

La mujer aseguró también que, a pesar de la preocupación por la contaminación, las autoridades no han proporcionado la información solicitada y la fiesta no cuenta con la autorización necesaria. “Uno de los vecinos hizo una denuncia en el APRHI - Administración Provincial de Recursos Hídricos - que tiene competencia de autorizar o no actividades que se realice en el perilago, es decir, en la costa del embalse, y el día 12 de septiembre recibió en respuesta una cédula de notificación que acredita que no se ha autorizado este evento. La fiesta tiene una base de ilegalidad y eso es lo que nos molesta. Nos molesta que no se tomen en serio las leyes, que no se instruyan convenientemente sobre el encuadre legal que tiene que tener este tipo de eventos”.

Consultado sobre las inquietudes de los vecinos, Gerardo Martínez aseguró: “nosotros lo que hemos hecho es tratar de darles forma a los eventos que se vienen organizando por los jóvenes. El del fin de semana, es un evento que no es convocado por la comuna de Potrero del Garay, pero claramente los jóvenes encontraron acá un punto de encuentro, y en la costa del lado, que es un espacio público, deciden en esta fiesta ir a aprovechar ese espacio. Hemos brindado al sector privado uso del espacio y sumado para el cuidado de políticas en el medioambiente, con el objetivo de llevar tranquilidad. En lo que hace referencia al consumo de bebidas alcohólicas, hemos dispuesto a no venta de bebidas alcohólicas en los comercios y la prohibición de circulación con botellas de vidrio en la vía pública y el consumo de alcohol en la vía pública”, aseguró Martínez.

El jefe comunal también se expresó en relación a la autorización de la APRIH. “Nosotros hemos presentado los papeles que nos han pedido. Si el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Policía de Córdoba se pone en disposición para llevar adelante un evento… ¿no consideran que van a estar en comunicaciones los agentes provinciales para que este evento sea llevado adelante?... o sea, trabajamos de la mano del gobierno provincial y el APRIH pertenece al gobierno provincial. Está todo en orden, estamos presentando toda la documentación correspondiente”.