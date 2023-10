(SN, Villa Los Aromos). Tras la asunción de Elizabeth Simonian en reemplazo de la renunciante Nélida Morales a la jefatura de la comuna, el presidente electo Daniel Pastorino por Hacemos Unidos por Córdoba, cuestionó fuertemente la mala administración financiera por parte de Morales.

En diálogo con Siempre Radio 93.3 Pastorino dijo que habló con Nelly Morales el día de su renuncia. "Me llamó y me dijo que no sabía cómo resolver la cuetión económica, que no le encontraba ninguna salida. No nos tomó por sorpresa su renuncia porque lo veníamos diciendo. Esto fue una crónica de una muerte anunciada".

En otro tramo manifestó su total confianza con Simonian quien forma parte del tribunal de cuentas electo (junto a Pastorino). "Nos pusimos a total disposición de Elizabeth quien es una profesional de total confianza. Por eso, ahora la transición va a ser más fácil porque iremos trabajando a la par, viendo la situación financiera en detalle".

En relación al paro que llevaban adelante los trabajadores de la comuna por falta de pago de sus haberes, Pastorino dijo que ya se empezaron a abordar esos temas y los trabajadores volvieron a sus tareas confiando en la nueva gestión.

"No hay plata, el banco está en cero. Ayer (por el martes) ingresó el dinero de la cooparticipación y lo absorvió una deuda que tenian con el Banco de Córdoba. Vamos a pedir una auditoría y si encontramos inconsistencia en comprobantes, irregularidades, malversacion de fondos o desvíos de programas por supuesto que se hará la denuncia como corresponde", finalizó.