Homenaje: Charly García tiene su calle en Neva York

"Me siento honrado por la invitación y por que me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto. Es una metrópoli importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de `Clics Modernos´", escribió el astro del rock argentino.

07 de noviembre de 2023

Redacción SN