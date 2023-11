(SN, Alta Gracia) La bajante del Río Anisacate y, por lo tanto, del Dique La Toma desde donde se abastece de agua a la ciudad de Alta Gracia, el municipio y la Cosag emitieron un comunicado pidiendo a la población no sólo el uso responsable del agua sino además, la prohibición de regar parque o jardines, llenar piletas o lavar vehículos.

Ante la consulta de Siempre Radio 93.3, el secretario de Servicios Públicos, Maximililano Caminadas indicó que “la ciudadanía no está respondiendo, no se está haciendo eco de una situación que es extremadamente preocupante. Venimos con niveles bajísimos de agua y ante altas temperaturas se incrementa el consumo. Además el nivel de consumo que tenemos es altísimo y no se puede seguir dando soporte con este consumo. Las obras estás hechas, se avanzaron con redes, con bombas en diferentes lugares pero si no hay agua y encima hay un nivel de consumo inconsciente lamentablemente vamos a tener que tomar medidas que no serán simpáticas pero hay que hacer”.

En este sentido, Caminada informó que se está trabajando en forma coordinada entre la Secretaría General y Seguridad Ciudadana para recorrer los barrios y notificar a aquellos vecinos y vecinas que estén derrochando el servicio.

CORTES PROGRAMADOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO EN TODA LA CIUDAD

A través de un comunicado el Gobierno de la Ciudad de Alta Gracia a través de la Secretaria de Servicios Públicos y la Cooperativa COSAG Ltda. Informan que a partir del día de hoy se realizaran cortes programados de agua en determinados barrios.

Hasta las 21hs del día de hoy viernes 10 de noviembre, el servicio se verá restringido en los barrios: El Golf, Country Golf Alta Gracia, Country El Anglo, Villa Camiares, Touring, Portales del Sol, Paravachasca y Cámara

“Nos vemos en la necesidad de restringir el servicio en algunos barrios de la ciudad por algunas horas, en barrios donde no tengan problemas de almacenamiento y tengan buena presión para poder, durante ese tiempo, sumar presión para aquellas barrios más periféricos que están lejos de los troncales a fin que durante día puedan llenar los tanques. Esto es lo que se puede hacer, la falta de agua es real”, finalizó el funcionario.