Crisis en Anisacate: "Hay 80 trabajadores despedidos a días de navidad"

(SN, Anisacate) La flamante intendenta de Anisacate, Natalia Contini una vez que asumió resolvió hacer una auditoría interna por lo cual el municipio estuvo cerrado para la atención al público durante tres días. Luego anunció que derogará el decreto a través del cual se realizaron pases a planta permanente en los últimos meses.

Sin embargo, la sorpresa que se llevaron hoy los trabajadores es que, al llegar a su puesto de trabajo, no les fue permitido el ingreso y se les notificó que estaban despedidos.

Ante la situación afiliados y no afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado realizaron una asamblea en la puertas de la municipalidad de Anisacate en donde tuvieron un breve intercambio con Contini.

En diálogo con Simpre Radio 93.3, Federico Giulani, Secretario General de ATE expresó que "Para la intendenta el ajuste no es la casta política como lo vinieron pregonando en campaña, porque ella forma parte del partido que hoy está haciendo este ajuste a los trabajadores. Los compañeros nos comentan que el viernes en todas las áreas, la intendenta llevó tranquilidad que no iba a haber despidos, que se iba a cobrar el aguinaldo y que llegaría la ropa de trabajo. Por lo cual nos sorprende esta medida que tampoco fue notificada, simplemente se impidió el ingreso a los lugares de trabajo, ni siquiera pudieron sacar sus efectos personales".

En este sentido, agregó que los despidos representan el 40% del total de la planta municipal. "El chofer de la ambulancia no está trabajando porque fue despedido o sea si hay una emergencia no hay nadie quien acuda, como también los guardias urbanos. Nos encontramos con una intendenta desorientada, que actúa como si este fuese un ámbito privado y con la soberbia de creer que los trabajadores tienen la culpa de la supuesta deuda que le dejó la gestión anterior. Si cree que hubo fraude debería ir a la justicia, pero no dejar 80 trabajadores en la calle", dijo el dirigente sindical.

Finalmente dijo que en asamblea se analizarán los pasos a seguir. "Por el momento ya hicimos tres presentaciones. La semana pasada algunos funcionarios de la nueva intendenta violentaron a los trabajadores haciéndoles un interrogatorio, pidiéndole datos de mala manera. Sabemos que hay funcionarios que han prestado servicios en la Policía Federal y en el Servicio Penitenciario por lo cual creen que están tratando con presos y no con trabajadores. Hubo una fuerte violencia laboral y maltrato y con eso vamos a ir a fondo. La otra presentación fue en rechazo al decreto de la intendenta que vuelve para atrás el pase a planta permanente y ahora estamos por hacer una presentación de rechazo a los despidos dirigiéndonos al Ministerio de trabajo de la Provincia y la Nación".