(SN, Alta Gracia) El exmandatario estuvo en los estudios de Siempre Radio 93.3 ante la crisis que se está viviendo en la localidad de Anisacate tras darse a conocer el despido de 80 trabajadores lo que provocó que el gremio ATE se "instalara" en el municipio en estado de asamblea permanente.

Zalazar mostró "papeles" para demostrar que su gestión tuvo siempre la voluntad de llevar adelante una transisción ordenada y Contini no accedió a ninguna reunión.

Escuchá la nota completa:

Por otra parte se refirió a la deuda que esgrime Contini sobre el estado financieron del municipio. "Qué pensaban que iban a encontrar en una auditoría? máquinas que no funcionan? Y si, las que pudimos comprar andan y las otras no funcionan. No me dejaron asumir mi banca en el Concejo por eso renuncié. Porque no voy a permitir el manoseo de esta gente. Hay un gran desprecio de la gente que tiene historia en la Municipalidad, desde los referentes de los distintos partidos, de la gente que estuvo trabajando años desde que eramos comuna hasta conventirnos en Municipio".

"Parece que todos los videos que hizo en la campaña en mi contra y la gestión le dió resultado, ahora sin videos va a tener que demostrar si sabe gobernar. Pero sigue mintiendo y son personas que no cambian, mienten todo el tiempo. Con una escribana, el contador, yo el que firmó el acta y el secretario del Concejo estuvimos para la entrega de las llaves del municipio y ella no vino. Pero después, a minutos, de manera macabra hizo un video diciendo que nosotros no le entregamos la llaves y lo que corresponde del municipio", dijo entre otras cosas.

Por otra parte, habló del video que se hizo viral sobre el supuesto despacho de Zalazar y una habitación contigua un baño con jacuzzi.

"Cuanto empezamos a descentralizar la municipalidad comenzamos a buscar alquileres. Encontramos una casa que convenía el precio, tenía una pileta enorme para que la disfrute la gente de la tercera edad, también a los chicos que le tienen miedo al río y es lo que hicimos desde el área de deportes. En diciembre hizo un año y dos meses que estábamos ahí. Reacondicionamos la propiedad, llevamos solamente escritorios porque todo lo demás son muebles de la propiedad. En la planta alta, en su época era el dormitorio matrimonial, y ahí pusimos mi despacho, el de Obras Públicas, Secretaría de Gobierno, un segundo baño que es el que usábamos todos", dijo y desafió a quienes subieron ese video que expliquen de dónde sacaron que el municipio pagó un millón de pesos para alquiler.