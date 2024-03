(SN; Argentina) Luego de la disputa desatada por el presidente Javier Milei con los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus, lo que derivó en constantes ataques por parte del mandatario a los jefes de distritos, principalmente a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), el pasado viernes durante la Asamblea Legislativa fue el propio jefe de Estado el que reculó y llamó a un acuerdo llamado “Pacto de Mayo” invitando a quienes hace días los insultaba y difamaba por la red social X.

Esta convocatoria de Milei tiene sus similitudes con lo realizado por el expresidente Fernando de la Rúa en 2001, quien también luego de una pelea con los gobernadores los convocó a un acuerdo. “Nos vamos a reunir el Presidente y los gobernadores para mostrar que es falso que haya dificultades institucionales, que es falso que no hay capacidad (de gobierno) y que es falso que no hay compromiso nacional”, había dicho el mandatario que luego terminó abandonando el cargo huyendo en helicóptero.

Además, tal como sucedió ahora con Llaryora, en aquel 2001 el gobernador de Córdoba también le brindó su apoyo. "No le quepa duda, señor Presidente y amigo, que este humilde gobernador de un partido distinto al suyo sabe que hoy lo más importante es la Argentina. Cuente conmigo", fueron las palabras de José Manuel de la Sota.

Ataques del Presidente

Tras la caída de la denominada “Ley Bases”, Milei recortó a las provincias: quita de subsidios al transporte, lo que derivó en aumentos superiores al 100 por ciento; eliminación del fondo compensador, se negó a pagar el incentivo docente (Fonid); y el incremento tarifario a los servicios, principalmente a energía, fueron algunos de las represalias que ejerció el Gobierno Nacional y que caló hondo en la población. Además, a LLaryora y a Pullaro los acusó de que “lloraban por 20 millones de pesos de los subsidios” y tildó de que el mandatario provincial tenía “problemas psicológicos” luego de que declaró que esperaba un pedido de disculpas del Presidente, pero Milei no frenó con los agravios y manifestó que son “la mugre de la política”, todo porque no salió su “Ley Ómnibus”.

Párrafo aparte para los ataques ejercidos por el líder de La Libertad Avanza hacia el gobernador de Chubut, quien fue a fondo por la coparticipación que se negaba a pagar el Gobierno Nacional. Torres había dicho que no saldría ni un barril de petróleo de la provincia si su distrito no recibía lo que le correspondía, a lo que Milei respondió con insultos, principalmente desde la red social X, donde el Presidente le dio “me gusta” a imágenes repudiables denostando no solo al gobernador patagónico, sino también burlándose de personas con discapacidad. “¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con síndrome de down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?”, respondió el gobernador Torres.

Pero pese a todo esto que ocurrió hace tan solo dos semanas, estos mismos mandatarios provinciales fueron los primeros en aceptar el “Pacto de Mayo” que tendrá lugar en Córdoba. Primero los agravios, las descalificaciones, el a todo o nada y ahora una convocatoria con los mismos funcionarios a quienes tildó de “delincuentes”.

Similitudes con De la Rúa, privatizaciones que recuerdan a la década del 90, neoliberalismo al poder, políticas regresivas de un gobierno y de un país que exigen el ejercicio de la memoria.