(SN; Anisacate) La municipalidad y la policía están realizando controles y tomando datos de los padres que se manifiestan en reclamo de la restitución del transporte escolar gratuito desmantelado, literalmente, por la Intendenta Natalia Contini.

El conflicto sigue escalando desde el anuncio de Contini -cuatro días antes del inicio del ciclo lectivo- acerca de la suspensión del servicio. Durante el desarrollo del conflicto vimos que la Intendenta le echó la culpa a la gestión anterior, mientras que la gestión anterior la desmintió y dijo que hasta el último día el transporte funcionaba en perfectas condiciones. Zalazar incluso advirtió que estaban usando los repuestos de los colectivos escolares en los camiones de basura. Cabe destacar que la recolección de residuos tampoco funciona como corresponde en el municipio de Anisacate.

Luego, vimos que los padres se manifestaron y Contini los atendió en una reunión que dejó más incertidumbre que respuestas. Finalmente este miércoles 13 de marzo, a casi un mes de iniciadas las clases, los padres realizaron una sentada en la Escuela Municipal Vicente López Y Planes.

En este acto, el conflicto ascendió a una escala de gravedad institucional porque, según los padres, agentes municipales están tomando los datos de los vehículos que se acercan a la manifestación. Lo que se suma a lo realizado por la policía el día en que el mismo grupo de padres realizó un corte de ruta. En ese caso, atendiendo al testimonio de Lucía Di Mauro, madre afectada por la medida, efectivos policiales les solicitaron datos personales a dos de los padres que protestaban.

En este contexto, Lucía, en diálogo con Siempre Radio, exigió a la Intendenta que deje de aparecer en redes sociales tratando a los padres de violentos y partidarios y se ocupé de dar soluciones a este “grave conflicto” que afecta a más de 400 familias anisacatenses.

“Es tristísimo ver que niños y niñas hoy en día tengan que caminar más de tres o cuatro kilómetros para ir a la escuela”, dijo Lucía Di Mauro. Y agregó: “Ella nos llamó a una reunión en la que no nos dio ninguna solución, solo dijo que el municipio no tiene plata. Ella directamente anuló el servicio y no buscó alternativas”. Según los padres, Natalia Contini no solo no propone alternativas sino que no quiere revelar los datos de cuantos niños son los que faltan al colegio.