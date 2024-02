(SN; Alta Gracia) Continúa el conflicto por la suspensión del transporte escolar gratuito en Anisacate. Esta vez la Intendenta Natalia Contini se reunió con un grupo de padres. Jonathan Álvarez, uno de los presentes en el encuentro, manifestó que la situación es muy grave ya que, según relevamientos realizados, unos 240 chicos no están pudiendo asistir a clases.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sumario Noticias (@sumarionoticias)

La reunión dejó más dudas que certezas, según explicó Jonathan “no esta clara la solución” y la Intendenta “escapa a todas las respuestas mientras los chicos no pueden ir al colegio”.

“Nosotros le explicamos la situación socio económica en la que estamos. Estamos en un pueblo que ha crecido muchísimo y hay muchísima demanda. Son más de 400 familias beneficiadas” declaró el vecino de Anisacate. Y agregó que “hay que tener en cuenta un montón de cosas que ella no está teniendo en cuenta y nos dice que no hay partidas de dinero suficientes”.

Ante el reclamo, Contini agrumentó que la partida de dinero que había recibido la uso para pagar el Paicor, pero en seguida fue desmentida por Jonathan porque en realidad el Paicor es un programa Provincial que no depende para anda del municipio. “Para que va a pagar el Paicor, en el hipotético caso en que lo haga, si los chicos no pueden ir al colegio”, declaró Jonathan exhibiendo una risa molesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sumario Noticias (@sumarionoticias)

Entre las poco claras respuestas de Contini, les anticipó a los padres “que está hablando con otros transportistas para poner un servicio privado que no va a ser gratuito”.

Sin embargo, el ciclo lectivo ya empezó y hay familias que no tienen la posibilidad de llevar a sus hijos al colegio. “Hoy la realidad es que los chicos no pueden ir, menos con las condiciones de las calles, hay familias que no tienen la posibilidad. Así que Contini nos dijo que va a hacer un relevamiento con sus asistentes sociales para ver quienes realmente no tiene la posibilidad y en ese caso va a ver qué tipo de servicio le puede brindar.

“También propuso vender los colectivos y comprar dos combis, pero en dos combis no entran más de 10 chicos y estamos hablando de más de 400 familias”, es en este marco de incoherencia en el que Jonathan declara que la Intendenta evita dar respuestas concretas y no considera aspectos fundamentales que implicaba este servicio.

“Anisacate tiene más de treinta barrios y cada uno está muy lejos del otro. Hay mucha gente que tiene la posibilidad, pero estamos en una situación económica compleja, por lo que estamos todos muy beneficiados por este servicio que se sacó deliberadamente. Yo entiendo que por ahí no estaban habilitados y demás, pero creo que la solución era ponerlo en condiciones. En enero y febrero entró muchísimo dinero a la comuna, pero fue destinado a otras áreas que no son tan prioritarias como estas, por ejemplo el carnaval”.

La asesora letrada de la municipalidad les preguntó a los padres si no tenían miedo de dejar a los chicos en ese transporte, a lo que los padres respondieron que de ninguna manera. “Había un trato excelentísimo por parte de los choferes y de los celadores. Se ocupaban de recibir a los niños y se los llevaba hasta el colegio”, describió Jonathan. Y contó el proceso de crecimiento que sufrió el municipio en los últimos años a la par del crecimiento del servicio de transporte que empezó con un colectivo y terminó con tres.

Finalmente Jonathan comentó el plan de acción a seguir frente a la falta de respuesta. Por el momento tienen prevista una manifestación para el viernes en el DEM (Departamento Ejecutivo Municipal).