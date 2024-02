(SN; Anisacate) Ramón Zalazar, exintendente de Anisacate consideró que Natalia Contini “no tiene excusa para no sacar los transportes escolares a la calle”. Además se mostró muy enojado con la intendenta y su gestión: “es una persona que se dedica a hacer shows en las redes sociales. Ella todavía vive en la virtualidad y cansa con un video para esto o para lo otro, miente y va a seguir haciéndolo”.

Este martes, la actual Intendenta de Anisacate publicó un video en sus redes sociales anunciando la suspensión del servicio de transporte escolar gratuito. Contini argumentó que la decisión obedece al mal estado de las unidades y a la falta de las habilitaciones, por lo que anunció que realizará "las denuncias correspondientes".

Se trata de un servicio gratuito implementado durante la gestión de Zalazar en 2021, que benefició a más de 300 niños y niñas de la localidad, en base a la adquisición de tres colectivos. Cumplía con la tarea de trasladar hasta la escuela a infantes de barrios alejados, como Los Chañaritos, Los Talas y La Marianita, entre otros. El costo de mantenimiento de las unidades, seguros, salarios de choferes, etc, lo absorbía íntegramente la Municipalidad.

El anuncio causó reacciones adversas en grupos de vecinos, que cuestionan a los dirigentes que le echan la culpa al antecesor.

Para el próximo jueves 23, grupos de padres y vecinos están convocando a una concentración frente a la sede del Departamento Ejecutivo municipal, para reclamar ante la suspensión del servicio.

Pero ante la acusación, el exintendente respondió que hasta su último día de gobierno, “tanto los ómnibus como los camiones estaban funcionando”.

Habilitación

“La habilitación es municipal. Si ella no está en condiciones de habilitar a su propio transporte público, no tendría que estar en el cargo en el que esta y menos rodeada con gente que no está capacitada. No han mejorado ningún servicio. A nosotros nos costó muchísimo esfuerzo comprar dos vehículos, destinarlos, poner choferes y capacitarlos. Hoy de los tres choferes tiene dos trabajando y hay gente que no tienen tareas asignadas a tres meses de gestión. ¿En qué cabeza cabe que haya gente sin tareas asignadas después de tres meses solamente por un capricho de la intendenta de los cuales estamos pagando el sueldo todas las personas de Anisacate?", se preguntó finalmente el ex intendente.

En diálogo con Jorge Conalbi Anzorena y Marcelo Paéz -en la mañana de la Siempre Radio- Zalazar conectó la situación con otro escándalo en el que se vio comprometida la Intendenta, ya que “El tercer chofer que les falta era uno de los 80 (empleados) que despidió (al asumir), es decir seguimos con la mentira”.

Entre denuncias cruzadas de una gestión y otra, Zalazar declaró que “ese vehículo que ella no arregló, es un vehículo que están desguazando ellos mismos para arreglar y sacar los repuestos y colocarlos en algunos camiones, ósea que es una irresponsabilidad de la señora Intendenta”.

“Además para que los vehículos funcionen hay que mantenerlos como lo hacían los choferes asignados para poder cumplir un servicio con el que la gente estaba muy conforme”, agregó.

"En vez de gestionar se pelean con los empleados"

Zalazar dio su visión acerca de la gestión y fulminó al gobierno diciendo: “Es terrible lo que esta pasando en Anisacate. Parece que algunos, en vez de gestionar para el vecino gastan energías en pelearse con los empleados, con el inversor, los cabañeros, e incluso su misma gente; recordemos que ya le renunció un funcionario”.

Finalmente advirtió: “Guarda que no vaya a decir ahora que no va a sacar el vehículo porque el Presidente, que ella apoyó, sacó los subsidios. Nosotros nunca recibimos un peso de parte del Estado. También dejó una recomendación para el nuevo gobierno: “Esto no es entrar a las siete de la mañana y salir a las cuatro de la tarde; me tomo una cervecita y me tiro a la pileta. Acá tenés que estar preparado para gobernar, tenés que tener gente capacitada. Y si encima la cabeza, la cúpula del gobierno maltrataba a la gente del Banco Córdoba sin ser gerente ni nada, imagínate como trata a los empleados del municipio”.

Además realizó algunas consideraciones sobre la actitud de la Intendenta y su forma de Gobernar: “Uno se puede capacitar, en cambio las actitudes nacen con uno y cuando uno ya es soberbio, hipócrita y miente, la gente se está dando cuenta que le está quedando grande el cargo”.