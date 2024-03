Despeñaderos: Monchietti respondió ante los aumentos de la energía

(SN; Despeñaderos) Luego de los tarifazos en la energía, impuestos por el Gobierno Nacional con un fuerte recorte y quita de subsidios, que se vieron reflejados en las últimas boletas de consumidores de todo el país, las empresas y cooperativas distribuidoras aclararon la situación ante diversos reclamos de vecinos, quienes se manifestaron ante el brutal ajuste. Aquí en Despeñaderos no fue la excepción, donde asociados a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos (COSPUD) se manifestaron en redes solicitando información al respecto. Ante esta situación, SN dialogó con el presidente del Consejo de Administración de Cospud, Rodolfo Monchietti, quien manifestó: “Los aumentos de la energía son bajados por Nación, esta es la realidad. El grave problema que tenemos es la desinformación sobre estos asuntos y son entendibles las quejas por la grave situación que está viviendo el país. Estamos haciendo todo lo posible para disminuir costos, para mantener el trabajo que debemos realizar, pero lamentablemente hay gastos que debemos afrontarlos”.

Los ítems de pago

Días atrás, cuando SN se hizo eco de las quejas de vecinos de Despeñaderos por los tarifazos en el suministro de energía, una de las dudas estaba relacionada a los ítems de los montos de pago contenidos en la factura emitida por Cospud. Al respecto, Monchietti afirmó que la cooperativa local no tiene ningún ítem propio. “Todo el cuadro tarifario de energía es autorizado por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) y lo tenemos que cumplir. No podemos colocar nada por fuera de lo estipulado. Somos conscientes que la energía tuvo un aumento brutal y como cooperativa no podemos hacer nada contra eso, debemos mantener nuestro capital y sí o sí tenemos que trasladar costos”, dijo.

Cospud, vale aclararlo, es una intermediara de la energía, ya que le compra este suministro a Epec. “Epec no te perdona, llega el día diez y tenemos que pagarle”, expresó Monchietti.

Por otro lado aclaró que las tarifas de las cooperativas no pueden compararse con las de Epec, ya que “es una empresa muy grande que cobra sus boletas con dos meses de retraso”. Esto quiere decir que a los usuarios de las ciudades donde rige Epec les llegarán los aumentos en las próximas facturas.

A favor de la cooperativa, el Presidente del Consejo de Administración remarcó los 270 kilómetros de líneas rurales que tiene la institución, con postes, cables, transformadores, entre otras cuestiones. “Hacer este mantenimiento tiene un costo muy elevado, que una empresa como Epec no está dispuesta a hacerlo”, dijo.

Concretamente, entre los puntos que figura en la factura de energía está el mencionado “impuesto municipal”, por el cual muchos asociados tenían dudas. Al respecto, Monchietti explicó que contempla el mantenimiento del alumbrado público y el consumo de las 1540 luminarias dispuestas en todo el pueblo.

Otro ítem de las boletas es el Fondo para el desarrollo energético provincial (FODEP). Este ítem, aclaró que lo coloca la provincia, el cual se suma al punto correspondiente a Ersep para el mantenimiento del ente.

Monchietti aclaró que Cospud ya no tiene el ítem que figuraba en las boletas como “mayores costos” y detalló que los asociados rurales pagan aparte uno llamado “cuota capital”, monto con el que llevan adelante el remplazo de postes de madera por estructuras de cemento.

Ayuda a jubilados

Días atrás, Cospud convocó a socios jubilados que perciban un único haber mínimo, a quienes se aplicará una bonificación sobre sus boletas en el servicio de energía eléctrica. Sobre esta medida, Monchietti informó que son 220 los jubilados registrados y se “está evaluando su situación para otorgarle una bonificación de 50 kilovatios”.

“Creemos que este es un aporte muy bueno que hacemos porque es uno de los sectores más golpeados”, dijo. En relación a este beneficio explicó que alcanza alrededor de un 50 por ciento del consumo promedio que tiene un jubilado, rondado los 120 kv mensuales. “Serán más de 200 viviendas beneficiadas y esto sale de nuestra cooperativa”, dijo.

Reunión con comerciantes

Uno de los sectores más golpeados por este ajuste en la energía estipulado por el Gobierno Nacional sobre la ciudadanía es el comercio, que en los pueblos son vecinos y vecinas que llevan adelante su local de ventas. Ante este panorama, el Consejo administrativo de la cooperativa mantuvo una reunión con representantes del centro de comercio.

Allí, los comerciantes solicitaron alguna medida de disminuir costos, pero desde Cospud manifestaron que no tienen ítems que puedan quitarse, ya que Ersep estipula cada uno de los puntos a pagar en las boletas. Al respecto, el presidente del Consejo Administrativo explicó que la cooperativa se mantiene por la diferencia que queda sobre la tarifa, que a su vez es estipulada por Ersep. “Con ese porcentaje que queda se tienen en cuenta fuentes de trabajo, vehículos, roturas. Para nosotros no es simple esto porque no tenemos puntos extra que se cobren en las facturas”, dijo y agregó: “No solo tenemos que mantenernos, sino que debemos progresar porque el mismo pueblo te va demandando”. Sobre esto tuvo en cuenta el crecimiento demográfico de Despeñaderos, como por ejemplo los nuevos barrios y el parque industrial.

“En este momento la cooperativa está bien plantada, no tenemos deudas, pero debemos progresar, sino surgen ciertos inconvenientes por el hecho de no haber realizado inversiones necesarias para el pueblo”, dijo.

Cooperativismo

Una de las cuestiones en las que Monchietti hizo hincapié fue en la falta de participación de los asociados en la cooperativa. “Lo más difícil es que la gente se involucre y se informe. Quienes tienen algún inconveniente pueden venir a la cooperativa y plantear sus inquietudes. Nosotros necesitamos que nos pregunten y se acerquen porque no tenemos nada que ocultar. Lo que más duele son las asambleas, donde asisten muy pocos asociados. Nos encantaría que hubiese tres listas, porque tiene que ser participativo y es la forma de avanzar”, expresó.

En números, destacó que, de un total aproximado de 5000 socios, a las asambleas solo asisten menos de 30 vecinos. “Nosotros convocamos a la gente, generalmente las realizamos los días sábados en horarios accesibles, pero siempre tuvimos baja convocatoria y este es el espacio en el que el socio tiene que manifestar sus inquietudes y expresarse”, dijo. Al respecto vale agregar que la próxima asamblea general será el sábado 27 de abril

¿Nueva segmentación energética?

Desde el 2022 está vigente el régimen de segmentación de subsidios energéticos que contempla tres niveles: usuarios del servicio de ingresos altos (N1); usuarios del servicio de ingresos bajos (N2); y usuarios del servicio de ingresos medios (N3). Los usuarios cuyos ingresos superaran 3,5 veces la Canasta Básica Total del Indec ($2.088.880,5 en enero) son catalogados como N1 y no reciben subvención. Los N3 tienen subvención hasta un consumo de 400 kwh de electricidad.

Por su parte, el Gobierno de Javier Milei prevé un cambio en el sistema de otorgamiento de subsidios y que restringe aún más la asistencia. En la audiencia pública que realizó el pasado jueves 29 de febrero informaron que analizan una nueva segmentación que se haría sobre el consumo de energía y no sobre los ingresos de los ciudadanos.

Ante esta posibilidad, Monchietti fue crítico: “Quieren estimular que haya un ahorro energético, pero cómo haces cuando tenes una industria o un comercio”. Al respecto, el secretario del Consejo administrativo, Matías Tabares, expresó que aún no está nada definido. A su vez remarcaron cuando Ersep “viene con disposiciones de arriba no nos queda otra que acatarlas”.