Ley Ómnibus: un mínimo para Ganancias que jaquea a Llaryora

(SN; con información propia y de Noticias Argentinas) El gobierno nacional ratificó la cifra en que se ubicará el mínimo del Impuesto a las Ganancias que incluirá en su nueva versión de la Ley Ómnibus.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, ratificó este lunes el interés por parte del Gobierno de restituir el pago de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y estimó que el piso mínimo rondaría los $1.200.000.

El jueves, en Alta Gracia, Martín Llaryora recordó que "no podía aceptar" el pago de ese impuesto "a partir de los 700 mil pesos", como se planteaba en el proyecto original de la Ley Ómnibus, que finalmente se estrelló en la Cámara de Diputados. "Ahora, un millón y medio es otra cosa, ya hablamos de altos ingresos", le dijo el Gobernador a SN, en la puerta del cine Monumental Sierras, hasta donde había llegado para firmar convenios con el intendente Marcos Torres Lima y entregar aportes de los programas "Vida Digna" y del Banco de la Gente.

En esa oportunidad, Llaryora mostró un ánimo colaborativo con el Presidente: "Nuestro gobierno acompaña al gobierno nacional" y "quiere acompañar al Presidente Milei dotándolo de los instrumentos necesarios para avanzar", dijo en obvia referencia al nuevo proyecto de Ley Ómnibus, aunque no la nombró.

Incluso, el mandatario provincial se mostró comprensivo ante el feroz ajuste impulsado por la Nación: "El plan fiscal es un plan de shock, todos lo entendemos, sabíamos que el gobierno tenía que hacer estas medidas de shock. No es culpa del presidente Milei", dijo.

Sin embargo, acto seguido Llaryora reclamó gradualismo: “Hay que empezar a tener un termómetro distinto. Hay que morigerar, por ejempl0, los aumentos tarifarios. La gente no va a poder pagar, pero no sólo la gente... tampoco los negocios: se les caen las ventas, les aumentan las mercaderías, ahora viene (el aumento) del gas... Por eso yo siempre digo que hay que tener en vista el plan productivo y la generación de empleo, porque si no tenés empleo, la gente no puede consumir y empiezan a cerrar los comercios ¿Quién va a pagar el plan fiscal?"

El Gobernador anticipó su apoyo a una Reforma Laboral, que si bien estará contenida en la nueva versión de la Ley Ómnibus, admitió que aún no sabe cómo se la propondrá. A la vez, destacó que compartía que los trabajadores comiencen a pagar el Impuesto a las Ganancias a partir de un salario de un millón y medio de pesos: "ya estamos hablando de alto ingreso", consideró,

No obstante, este lunes Francos reveló que el piso de ubicaría en el millón doscientos, cifra sensiblemente inferior, lo que podría generar chispazos entre los diputados nacionales del oficialismo cordobés. El funcionario nacional reconoció que desde la administración de Javier Milei se planea incluir el tema dentro del paquete fiscal de la Ley Bases.

Descuentos retroactivos

A su vez, Francos indicó que a la hora de terminar de confeccionar el renovado proyecto de ley, se podría aplicar un retroactivo sobre el último trimestre de 2023, como así también sobre los primeros meses del 2024.

De prosperar esta iniciativa, los trabajadores deberán pagar el Impuesto a las Ganancias desde octubre a la fecha. Cabe recordar que sólo en los dos primeros meses del actual gobierno, el poder de compra de los salarios de los trabajadores cayó el 20 por ciento, de acuerdo al índice Ripte que mide el Gobierno sobre las remuneraciones “estables”.

"El tema está dentro de la ley y las escalas son diferentes -por supuesto- a las que estaban vigentes en noviembre para arriba obviamente", dijo Franco en declaraciones radiales.