Legislatura: presentaron un proyecto para apoyar a las cooperativas

(SN; Córdoba) El legislador socialista, Matías Chamorro presentó un un proyecto para que el cuerpo legislativo exprese su preocupación y el rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de suspender a las cooperativas creadas entre el 2020 y el 2023.

Chamorro es el presidente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales de la Legislatura de Córdoba. Ante lo manifestados por Adorni, los legisladores mostraron su preocupación por el trato discriminatorio y arbitrario hacia las entidades de trabajo. En el rubro de las cooperativas afectadas por la medida se desempeñan unas 300.000 personas. "Las cooperativas vienen siendo la respuesta ante el desempleo y la crisis, otorgando las herramientas necesarias para sostener un trabajo autogestionado”, observó Chamorro.

“El sector cooperativo no tiene problema de ser auditado ni controlado, de hecho así se viene haciendo históricamente por el INAES que hoy mantiene la mayoría de los vocales que venían de la anterior gestión. Ahora el intento de suspensión de cooperativas por el solo hecho del periodo o fecha en que se otorgó la matrícula, sin los elementos necesarios que faciliten tal decisión disciplinaria, no solo constituye un ataque al sector, sino que es violatorio de los derechos de dichas personas jurídicas. Al igual que afecta la seguridad jurídica no es otra cosa que una provocación que busca asustar y denigrar a las y los trabajadores.